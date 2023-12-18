Стало відомо, чому принцу Вільяму та принцу Гаррі не дозволяли їсти з батьками на Різдво

Для королівських спадкоємців готували окремий фруктовий торт.

Коли принц Вільям і принц Гаррі були дітьми, на Різдво їх відправляли в дитячу кімнату, щоб вони їли зі своїми кузенами, замість того, щоб провести час з батьками та іншими дорослими. Про це пише Hello Magazine.

За словами колишнього королівського шеф-кухаря Даррена Макгрейді, покійна королева Єлизавета ІІ мала "вікторіанський" підхід до святкування Різдва в королівській родині.

"Діти завжди їли в дитячій кімнаті, поки не виросли достатньо, щоб належним чином поводитися за обіднім столом", — сказав кухар, який працював на бабусю принца Гаррі та принца Вільяма.

Малюки були в дитячій кімнаті, де за ними доглядала няня. Тим часом дорослим ніхто не заважав, галасуючи та розкидаючи їжу.

Принц Гаррі та принц Вільям з бабусею, королевою Єлизаветою ІІ Фото: Getty

Хоча невідомо, чи король Чарльз ІІІ і королева Камілла все ще дотримуються цієї традиції, відомо лише те, що родина обирає традиційне меню. Зазвичай вони ласують "індичкою, різними начинками – шавлією та цибулею, каштанами – і традиційними гарнірами, такими як смажена картопля, картопляне пюре, пастернак і брюссельська капуста". Не обходяться монарші персони і без різдвяного пудингу.

"Ми робили один великий різдвяний торт для королеви та королівської родини, а потім ще один менший для дитячої для принца Вільяма, принца Гаррі, Зари, Пітера, принцеси Беатріс і принцеси Євгенії. Це завжди був фруктовий торт — королівська глазур, марципан і традиційний фруктовий пиріг", — пригадує шеф-кухар.

Принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

Наразі ж Гаррі та Вільям перебувають у доволі напружених стосунках. Повідомлялося, що вони навіть не привітають одне одного на свята.

Нагадаємо, принцеса Шарлотта одягла особливу блузку для сімейного портрету.

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