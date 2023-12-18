ДТП із Квітковою: хронологія подій і перша реакція блогерки на рішення суду

Даша Квіткова заявила, що повністю несе відповідальність перед законом.

15 грудня відбулося судове засідання у справі про масштабну ДТП у Святошинському районі Києва за участю блогерки Даші Квіткової. За інформацією блогера Богдана Беспалова, який посилається на джерела, що були присутні на засіданні, її визнали винною, і за рішенням суду вона має виплатити солідну компенсацію постраждалим власникам автомобілів. При цьому дівчину не позбавили водійських прав. На момент рішення суду Квіткова ніяк не прокоментувала вердикт, а Фокус вирішив зібрати все, що відомо про гучну історію.

Елітна ДТП

Про те, що в Києві на перехресті біля станції метро "Академмістечко" зіткнулися новий Lexus LX, дві Tesla і Ford Mustang, стало відомо 27 серпня 2023 року. За словами очевидців, у позашляховику перебувала переможниця дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова. Вони повідомили, що Lexus LX проїхав на червоне світло, спровокувавши ДТП.

Квіткова була в позашляховику Lexus LX Фото: Киев оперативный

Загальна вартість авто, що потрапили в аварію, становила близько 200 тисяч доларів. Оскільки були постраждалі, поліція відкрила кримінальне провадження.

Того дня Даша не підтвердила прямо, що потрапила в ДТП, але в соцмережі, де на неї підписані 1,8 млн людей, розповіла, що в неї неприємності, через які вона не доїхала до подруги в пологовий будинок. Подробиці події вона пообіцяла розповісти пізніше.

Першим про рішення суду повідомив блогер Роман Беспалов

Перший коментар Квіткової після аварії

Коли аудиторія почала активно цікавитися подробицями події, Даша повідомила деталі, підкресливши, що це — перше ДТП у її житті.

Того дня вона їхала в пологовий будинок на виписку своєї подруги, блогерки Тетяни Парфільєвої, яка нещодавно народила первістка. Утім, Квіткова, за її словами, не доїхала.

"Я повертала на перехресті і мені, у бік Lexus, за кермом якого я була, в'їхали дві машини. Скарг на самопочуття в учасників ДТП не було, крім однієї дівчини, у якої забій руки. Вона наполягала на виплаті їй грошової компенсації. Я відмовилася це робити", — розповіла Квіткова, зазначивши, що готова оплатити лікування постраждалої тільки після медичної експертизи.

За словами блогерки, дівчина спочатку її впізнала, потім запитувала ім'я, а потім зазначила, що в неї гарні фото в соцмережах.

"Я, як і всі інші учасники ДТП, готова нести відповідальність, згідно з рішенням суду. Усі обставини аварії були офіційно зафіксовані поліцією. Тому розповідати, що я намагаюся уникнути відповідальності через те, що відмовилася платити пасажирці Mustang — неправда", — наголосила зірка соцмереж, яка орендувала авто, на якому потрапила в ДТП.

Реакція учасниці ДТП на слова Квіткової

Одна з фігуранток ДТП, вислухавши коментар блогерки з приводу обставин аварії, висловилася в Instagram, озвучивши свою версію того, що сталося .

Користувачка з ніком lilya_mylife у сторіс пояснила, що Квіткова щонайменше говорить неправду.

"Брехня пішла. Уже не вона в'їхала, а в неї в'їхали. Але жодного слова, що вона на червоний їхала! Прописаний текст", — пише авторка, стверджуючи, що, не маючи відеодоказів і рішення суду, Квіткова намагається перекласти відповідальність за ДТП на інших.

"Лексус влетів у нас, виїхавши на червоне світло. Насправді порш, який їхав з нами з правого боку, можливо, врятував нам життя, зсунувши удар з дверей водія до крила машини", — йшлося в сторіс.

"Дітей в авто не було. Ми з Владом. У сусідній машині дівчина і хлопець. І ця блогерка, у якої документів на цю машину немає, тому що вона не власниця. Є камери, є свідки. Але мені не сподобався тон знайомої адвокатки цієї блогерки, яка почала натякати і розводити шмон, що це ми вже перевищили швидкість. Хоча це неможливо в цьому випадку. Ми проїхали тільки 20 метрів зі старту. Тут уже відкрито кримінальну справу, оскільки, на жаль, є постраждала, і це зафіксовано. Я хочу справедливості, і того, що кожен має відповідати за свої вчинки. І зв'язки — не аргумент", — додала дівчина.

Реакція Квіткової на рішення суду

У сторіс Instagram Квіткова 18 грудня залишила свій коментар з приводу вердикту судді.

"Друзі, я бачу всі ваші коментарі з приводу рішення суду і дякую вам за підтримку. Для мене було важливо все вирішити відповідно до закону, і я повністю несу відповідальність перед законом. Мирного дня", — ідеться в повідомленні.

Даша Квіткова залишила коментар з приводу рішення суду Фото: Instagram @kvittkova

Раніше Фокус писав, що Даша Квіткова розповіла, як змінилося її життя після розлучення з Микитою Добриніним.