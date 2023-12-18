ДТП із Квітковою: хронологія подій і перша реакція блогерки на рішення суду
Даша Квіткова заявила, що повністю несе відповідальність перед законом.
15 грудня відбулося судове засідання у справі про масштабну ДТП у Святошинському районі Києва за участю блогерки Даші Квіткової. За інформацією блогера Богдана Беспалова, який посилається на джерела, що були присутні на засіданні, її визнали винною, і за рішенням суду вона має виплатити солідну компенсацію постраждалим власникам автомобілів. При цьому дівчину не позбавили водійських прав. На момент рішення суду Квіткова ніяк не прокоментувала вердикт, а Фокус вирішив зібрати все, що відомо про гучну історію.
Елітна ДТП
Про те, що в Києві на перехресті біля станції метро "Академмістечко" зіткнулися новий Lexus LX, дві Tesla і Ford Mustang, стало відомо 27 серпня 2023 року. За словами очевидців, у позашляховику перебувала переможниця дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова. Вони повідомили, що Lexus LX проїхав на червоне світло, спровокувавши ДТП.
Загальна вартість авто, що потрапили в аварію, становила близько 200 тисяч доларів. Оскільки були постраждалі, поліція відкрила кримінальне провадження.
Того дня Даша не підтвердила прямо, що потрапила в ДТП, але в соцмережі, де на неї підписані 1,8 млн людей, розповіла, що в неї неприємності, через які вона не доїхала до подруги в пологовий будинок. Подробиці події вона пообіцяла розповісти пізніше.
Перший коментар Квіткової після аварії
Коли аудиторія почала активно цікавитися подробицями події, Даша повідомила деталі, підкресливши, що це — перше ДТП у її житті.
Того дня вона їхала в пологовий будинок на виписку своєї подруги, блогерки Тетяни Парфільєвої, яка нещодавно народила первістка. Утім, Квіткова, за її словами, не доїхала.
"Я повертала на перехресті і мені, у бік Lexus, за кермом якого я була, в'їхали дві машини. Скарг на самопочуття в учасників ДТП не було, крім однієї дівчини, у якої забій руки. Вона наполягала на виплаті їй грошової компенсації. Я відмовилася це робити", — розповіла Квіткова, зазначивши, що готова оплатити лікування постраждалої тільки після медичної експертизи.
За словами блогерки, дівчина спочатку її впізнала, потім запитувала ім'я, а потім зазначила, що в неї гарні фото в соцмережах.
"Я, як і всі інші учасники ДТП, готова нести відповідальність, згідно з рішенням суду. Усі обставини аварії були офіційно зафіксовані поліцією. Тому розповідати, що я намагаюся уникнути відповідальності через те, що відмовилася платити пасажирці Mustang — неправда", — наголосила зірка соцмереж, яка орендувала авто, на якому потрапила в ДТП.
Реакція учасниці ДТП на слова Квіткової
Одна з фігуранток ДТП, вислухавши коментар блогерки з приводу обставин аварії, висловилася в Instagram, озвучивши свою версію того, що сталося .
Користувачка з ніком lilya_mylife у сторіс пояснила, що Квіткова щонайменше говорить неправду.
"Брехня пішла. Уже не вона в'їхала, а в неї в'їхали. Але жодного слова, що вона на червоний їхала! Прописаний текст", — пише авторка, стверджуючи, що, не маючи відеодоказів і рішення суду, Квіткова намагається перекласти відповідальність за ДТП на інших.
"Лексус влетів у нас, виїхавши на червоне світло. Насправді порш, який їхав з нами з правого боку, можливо, врятував нам життя, зсунувши удар з дверей водія до крила машини", — йшлося в сторіс.
"Дітей в авто не було. Ми з Владом. У сусідній машині дівчина і хлопець. І ця блогерка, у якої документів на цю машину немає, тому що вона не власниця. Є камери, є свідки. Але мені не сподобався тон знайомої адвокатки цієї блогерки, яка почала натякати і розводити шмон, що це ми вже перевищили швидкість. Хоча це неможливо в цьому випадку. Ми проїхали тільки 20 метрів зі старту. Тут уже відкрито кримінальну справу, оскільки, на жаль, є постраждала, і це зафіксовано. Я хочу справедливості, і того, що кожен має відповідати за свої вчинки. І зв'язки — не аргумент", — додала дівчина.
Реакція Квіткової на рішення суду
У сторіс Instagram Квіткова 18 грудня залишила свій коментар з приводу вердикту судді.
"Друзі, я бачу всі ваші коментарі з приводу рішення суду і дякую вам за підтримку. Для мене було важливо все вирішити відповідно до закону, і я повністю несу відповідальність перед законом. Мирного дня", — ідеться в повідомленні.
Раніше Фокус писав, що Даша Квіткова розповіла, як змінилося її життя після розлучення з Микитою Добриніним.