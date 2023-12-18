Чоловік Скарлетт Йоганссон зізнався, що дивиться її фільми лише з алкоголем
Комік пожартував, що може насолоджуватися картинами своєї коханої лише з алкогольними напоями.
41-річний американський комік та сценарист Колін Джост пожартував, що насолоджується фільмами своєї дружини Скарлетт Йоганссон, 39, лише з алкоголем. Про це пише Page Six.
"Тепер у штаті Нью-Йорк дозволено продавати алкогольні напої в кінотеатрах, тому я нарешті можу насолоджуватися маленькими художніми фільмами моєї дружини", — сказав коханий зірки "Чорної вдови" під час одного комедійного шоу.
"Я жартую, люба, я люблю всі твої фільми, і якщо ти запитаєш мене, ти навіть краща "Чорна вдова", ніж Коретта Скотт Кінг", — сказав він про дружину покійного Мартіна Лютера Кінга.
Вищеназвана картина — американський супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics про супергероїню Чорну вдову.
Акторка та її обранець одружилися в жовтні 2020 і є батьками дворічного сина Космо. У Йоганссон також є восьмирічна спадкоємиця Роуз від шлюбу з журналістом Роменом Доріаком (2014-2017). А до цього знаменитість була у шлюбі з Раяном Рейнольдсом (2008-2011).
Зіркова пара тримає своє особисте життя подалі від уваги публіки, рідко коментуючи свої стосунки.
Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон помітили на побаченні з Коліном Джостом.
Також Фокус писав про спогади Скарлетт Йоганссон щодо шлюбу з Раяном Рейнольдсом.