Шведська королівська родина представила різдвяну листівку в незвичному форматі (відео)
Зазвичай представники монархій позують для офіційних портретів усією родиною.
Шведська королівська родина представила різдвяну листівку в незвичному форматі зі Стокгольмського королівського палацу. Роликом вони поділилися в Instagram-акаунті.
На святкових кадрах постала кронпринцеса Вікторія, її чоловік Даніель, а також їхні двоє дітей – донька Естель та син Оскар. Родина прикрашала палац до новорічних свят.
"Веселого Різдва. Замок! Ворота замку відкриті для відвідувачів щодня у вихідні, крім Святвечора та Різдва. Виставка Vasa to Bernadotte триватиме до 7 січня", — зазначили представники монаршої родини.
Майбутня королева Швеції постала в темній трикотажній сукні-кльош, до якої додала чорний шкіряний ремінь Bottega Veneta.
Тим часом Естель була в кремовому кашеміровому светрі та твідовій спідниці з геометричним візерунком.
Зазначимо, що донька короля Швеції Карла XVI Густава та її обранець одружені з 2010 року. Кронпринцеса Вікторія — перша в черзі на шведський престол.
Нагадаємо, під час зйомки різдвяної листівки від британської королівської родини принцеса Шарлотта вшанувала памʼять покійної бабусі, принцеси Діани.
Також Фокус писав про новорічну листівку королівської родини Монако.