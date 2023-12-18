Шведська королівська родина представила різдвяну листівку в незвичному форматі (відео)

Зазвичай представники монархій позують для офіційних портретів усією родиною.

Шведська королівська родина представила різдвяну листівку в незвичному форматі зі Стокгольмського королівського палацу. Роликом вони поділилися в Instagram-акаунті.

На святкових кадрах постала кронпринцеса Вікторія, її чоловік Даніель, а також їхні двоє дітей – донька Естель та син Оскар. Родина прикрашала палац до новорічних свят.

"Веселого Різдва. Замок! Ворота замку відкриті для відвідувачів щодня у вихідні, крім Святвечора та Різдва. Виставка Vasa to Bernadotte триватиме до 7 січня", — зазначили представники монаршої родини.

Майбутня королева Швеції постала в темній трикотажній сукні-кльош, до якої додала чорний шкіряний ремінь Bottega Veneta.

Тим часом Естель була в кремовому кашеміровому светрі та твідовій спідниці з геометричним візерунком.

Шведська королівська родина

Зазначимо, що донька короля Швеції Карла XVI Густава та її обранець одружені з 2010 року. Кронпринцеса Вікторія — перша в черзі на шведський престол.

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час зйомки різдвяної листівки від британської королівської родини принцеса Шарлотта вшанувала памʼять покійної бабусі, принцеси Діани.

Також Фокус писав про новорічну листівку королівської родини Монако.