"Щось нове для неї": подробиці стосунків Селени Гомес та Бенні Бланко

Зіркова пара почала зустрічатися влітку 2023 року.

Стали відомі нові подробиці стосунків Селени Гомес та Бенні Бланко. Про це пише ET.

Як розповідає джерело, 31-річна співачка повністю довіряє 35-річному продюсеру, з яким зустрічається вже пів року.

"Він чудово вміє підтримувати розмову, він чесний і відкритий із Селеною, а також слухає її. Він поводиться шанобливо, він не гравець і не проводить з нею час заради уваги та слави. На подібне йому начхати, Селена це бачить і тому довіряє йому", — зізнається інсайдер.

Селена Гомес та Бенні Бланко Фото: Selena Gomez/Instagram

Про роман артистки та музичного продюсера стало відомо лише наприкінці 2023 року, проте закохані почали зустрічатися ще влітку, що ретельно приховували від прихильників. Гомес зізнавалася, що коханий ставиться до неї краще, ніж будь-хто інший.

Джерело додало, що Селена важко підпускає до себе людей, проте обранець зірки довів серйозність своїх намірів.

Селена Гомес Фото: Getty Images

"Вона відчуває, що може віддати йому частинку свого серця, чого давно не могла чи не хотіла собі дозволити у стосунках. Селена відчуває, що нарешті знайшла одного з "хороших хлопців", і це щось нове для неї", — зазначив інсайдер.

Нагадаємо, Селена Гомес офіційно підтвердила новий роман.

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