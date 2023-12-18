Старша дочка Олі Полякової часто піддається атаці хейтерів, які цькують дівчину з різних приводів.

У мережі підписники розкритикували фігуру 18-річної доньки співачки Олі Полякової Маші. Це сталося під новим відеороликом блогера й актора серіалу "Київ вдень та вночі" Олега Машуковського.

Зокрема, на відео блогер Машуковський, Оля Полякова та її донька Маша танцюють під пісню Dj Jazz. У цей час Олег одягнений у широкі чорні штани, білу футболку та чорний бантик зверху. Оля Полякова для ролика одягла чорний шкіряний комбінезон, а ось її дочка Маша — бордову шкіряну сукню нижче коліна, яка виразно обтягнула її талію.

Однак, як завжди, підписники накинулися критикувати зовнішність 18-річної дівчини, які вважають зовнішність дівчини не досконалою

Підписники, які розкритикували зовнішність Маші Полякової

Дочку Олі Полякової захейтили за її зовнішність Дочку Олі Полякової захейтили за її зовнішність

"Коли мама має крутіший вигляд, ніж донька". "Чому б дівчині просто не займатися спортом". "Фу фу фу фу Маша товста і огидна подивіться на її живіт, просто ганьба". "Навіщо купувати обтягуючі речі, якщо ти не у формі?" "Омм, Полякова скоро стане бабусею, вітаю". "Навіщо дівчину з такою фігурою, одягати як докторську ковбасу в латекс?"

Підписники, які підтримали доньку Олі Поялкової

Підписники стали на захист доньки Олі Полякової Підписники стали на захист доньки Олі Полякової Підписники стали на захист доньки Олі Полякової

Природно знайшлася й інша частина аудиторії, яка стала на захист зовнішності Маші Полякової. "На жаль, Україні дуже далеко до європейської толерантності. Нікого не має хвилювати чуже тіло". "Жесть, начебто дорослі люди в коментарях, але поливати брудом дитину, це дно". "Прибила б тих людей, які критикують фігуру Маші, це так тупо, таке відчуття, що вона не людина... Всі прекрасні по-своєму, і вона теж дуже дуже дуже дуже красива".

"Якщо, як дехто пише, Маша товста...мені цікаво, що ж тоді нормальна. Типу стадія анорексії???? Настільні люди скривджені життям, що заходять щоб обіграти людину і хоч трішки за рахунок її підняти самооцінку.... Фе одним словом... А Маша красива, фігура чудова".

Варто зазначити, що донька Олі Полякової часто потрапляє під хейт шанувальників, її зовнішність часто порівнюють із зірковою мамою. Переважно критика стосується нібито зайвих кілограмів дівчини. Мовляв, мама Марії, Оля виглядає стрункішою у свій вік за 18-річну доньку.

Нагадаємо, Оля Полякова розповіла про дорослих жінок, які хейтять її 16-річну доньку.