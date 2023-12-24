У який день святкувати Різдво — священник дав вичерпне пояснення

Священник Іван Верескун пояснив, що дата святкування Різдва Христового не повинна бути причиною конфлікту між вірянами

31-річний священник української православної церкви Іван Верескун дав вичерпну відповідь на суперечливе питання для вірян, в який день правильно святкувати Різдво Христове — 7 січня, за старим календарем, чи 25 грудня, за новим. Свою думку він озвучив ексклюзивно для Фокусу.

"Важливо зауважити, що Різдво Христове, воно святкується 25 грудня. Але по різних календарях, з різницею в 13 днів. Тому і зʼявляється така особливість як 25 грудня і 7 січня", — зазначає Іван Верескун.

Священник наголошує, що день святкування Різдва не повинен будуватися на конфлікті і єдиної правильної точки зору, коли це робити немає.

"Важливо розуміти. Питання календаря — це питання історичне, воно вирішується. Нам важливо, не втрачати себе в цьому всьому. Тому що Христос народився вже 2 000 років назад, він вже прийшов у цей світ. І коли ми згадаємо про те, в яких умовах народжувався спаситель, а це були не людські умови. Коли ми згадаємо, що людство вже не прийняло тоді спасителя", — говорить священник.

За словами Івана Верескуна, питання календарної реформи у церкві це більше питання часу і воно не повинно бути причиною породження конфлікту між вірянами і це головне.

"Коли ми сьогодні говоримо про те, що важливо відзначати Різдво в цю дату, або в цю, ми витісняємо Христа з цієї події. Ми забуваємо про нього. А хто ж народжується, для чого це народження? Христос приходить у наше життя, а ми тут сперечаємося в який день ми будемо про це говорити, а в який не будемо. Це наша проблема і наша біда. Тому що про святкування Різдва Христового говорять християни і це подія, на якій теж вибудовується наше віровчення. Тому важливо, в даному випадку, зафіксувати те, що Христос вже прийшов у наший світ і ця дата, вона є умовною. Взагалі подію Різдва Христового неможливо вмістити в один якийсь день, чи в ряд днів. Ця подія всього нашого життя, так само як і Воскресіння Христа, його неможливо відзначити за один день. Це подія всієї історії християнства", — наголосив Іван Верескун.

Різдво

Священник зазначає, що у цій ситуації важливо розуміти до чого нас закликав Христос, а він говорив так: "По тому дізнаються, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою".

Іван Верескун наголошує, що між вірянами має бути порозуміння і адекватність.

"Хочу закликати всіх до порозуміння, до мудрості, до адекватності. Якщо сьогодні виходить так, що наше суспільство в певній мірі розділяється, хто, коли буде відзначати це свято. Важливо поважати позицію один одного. Радіти і підтримувати. Якщо, ми, наприклад, не святкуємо 25 грудня, а святкуємо 7 січня, то ми можемо порадіти за тих людей, які святкують Різдво Христове 25 грудня. Якщо ж навпаки, ми святкуємо 25, а 7 не плануємо святкувати, ми теж можемо порадіти за тих людей, в яких буде свято саме в цю дату. Це не повинно ставати проблемою. Це не повинно приводити до конфліктів, до суперечок на релігійному підґрунті, тому що у цих всих процесах вже не буде Христа", — резюмував Іван Верескун.

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