19 грудня 2023 року: преподобного Григорія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також виносити сміття з дому.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Григорія. Він був дияконом, але колись один відлюдник передбачив, що Григорій стане єпископом. Він порадив йому виїхати в Олександрію, адже в ті часи цар Ефіопії розбив військо царя Амірітського і почав насаджувати на землях християнську віру. Григорій обійняв посаду єпископа, щоб закликати до віри людей.
Що не можна робити 19 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- виносити сміття з дому;
- носити старий одяг;
- приносити додому воду.
Народні повір'я та прикмети:
- потужний вітер — восени буде багато горіхів;
- вранці тепло — чекайте на хороший урожай жита;
- зоряна ніч — буде щедрий урожай ягід;
- на деревах іній — для сільськогосподарських робіт буде вдалий рік.
День ангела святкують:
Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.
Що сталося цього дня:
1622 рік — папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року;
1801 рік — астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Церера;
1919 рік — Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;
1954 рік — у США відбувається перший національний кольоровий телеефір;
2002 рік — поява готівкового євро;
2016 рік — Приватбанк став державним банком.