Вагітна дівчина Роберта Паттінсона засвітила каблучку для заручин

Офіційно пара не повідомляла про свої заручини.

31-річна британська модель і акторка С'юкі Вотергаус, яка чекає на дитину від 38-річного актора Роберта Паттінсона, схоже, скоро стане його дружиною. Такого висновку дійшли оглядачі світської хроніки, побачивши на безіменному пальці лівої руки дівчини каблучку для заручин з чималим діамантом, пише Daily Mail.

Пару помітили під час прогулянки Лондоном. С'юкі притримувала лівою рукою свій дорогий шарф Dior, одягнений поверх укороченого топа, який не приховував її кругленький живіт. Вона завершила образ зручними чорними штанами-карго і джинсовою курткою. Волосся модель залишила розпущеним, а на її обличчі не було ні краплі макіяжу.

Роберт для прогулянки одягнув бежеві джинси, темну толстовку з капюшоном і бейсболку, а його обличчя було приховано під маскою.

Закохані виглядали веселими і про щось розмовляли. Вони зайшли в книжкову крамницю, а потім ішли вулицею зі стаканчиками кави в руках.

С'юкі та Роберт почали зустрічатися ще 2018 року, але довгий час тримали свої стосунки в таємниці. Минулого місяця дівчина вперше спровокувала чутки про вагітність. Пізніше вона підтвердила цю інформацію.

І для Паттінсона, і для Вотергаус ця дитина стане першою.

Раніше Фокус писав, що Роберт Паттінсон міг не з'явитися в "Сутінках".