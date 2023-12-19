Мерайя Кері розлучилася з молодим бойфрендом після семи років стосунків

Востаннє пару бачили разом ще в березні 2023 року. Відтоді кожен із них з'являвся на публіці окремо.

Під кінець 2023 року, і так не скупого на зіркові розставання та розлучення, ще одна пара припинила свої стосунки. 54-річна співачка Мерайя Кері та 40-річний танцюрист Брайан Танака, які були разом сім років, вирішили піти різними дорогами, повідомляє People.

Перші чутки про проблеми в парі виникли після того, як шанувальники помітили відсутність Танаки в турі Кері. Наразі Мерая відзначає свята в Аспені без Брайана, який зазвичай супроводжував її в поїздках у минулому.

Востаннє пару, яка почала зустрічатися 2016 року, бачили разом у березні, коли вони святкували день народження Мераї. Тоді Браян опублікував в Instagram фотографію його та суперзірки із захопленим підписом.

Раніше пара разом відпочивала в Аспені, але цього року Браян не приєднається до Мераї

У листопаді фанати почали розмірковувати про розставання пари після її концерту в готелі Yaamava' Resort & Casino в Хайленді (Каліфорнія). Браян регулярно демонструє свої танцювальні рухи на її шоу вже понад десять років, але глядачі поділилися в соціальних мережах, що помітили, що його ніде не видно. Інші вважали, що Мерайя виглядала похмурою, а деякі скаржилися на її нібито низьку енергійність.

До побоювань щодо можливого розриву додалася повна відсутність Брайана в профілі артистки в соцмережі з грудня 2022 року.

Останній пост Мераї в Instagram за участю Брайана, судячи з усього, був зроблений 26 грудня.

Досі ні Мерайя, ні Браян публічно не спростували чуток про розкол.

Мерайя Кері та Браян Танака часто з'являлися на її концертах разом

Кері, у якої є 12-річні близнюки Мароккан і Монро від колишнього чоловіка Ніка Кеннона, і Танка вперше зустрілися в середині 2000-х, і він супроводжував її як підтанцьовку під час її туру Adventures of Mimi, який відбувся 2006 року.

"Щось було пов'язано з нами того дня, і було просто взаємне захоплення. Вона побачила в мені щось таке, чого я спочатку навіть не зрозумів. В історії було закладено, що ми якимось чином будемо пов'язані", — говорив танцюрист 2016 року.

Того ж року Мерайя розірвала заручини з Джеймсом Пакером, і незабаром після цього у них з Браяном почалися нові стосунки. Вперше разом вони з'явилися на пляжі у вихідні на День Подяки.

Пара ненадовго розлучалася у 2017-му, але до кінця року знову возз'єдналася.

До того як зав'язати тривалі стосунки з Танакою, Мерайя була одружена з 72-річним музичним керівником, главою Casablanca Records Томмі Моттолою з 1993 по 1998 рік. Потім у її житті трапився короткий роман зі співаком Луїсом Мігелем, а пізніше вона зустріла 41-річного актора Ніка Кеннона під час зйомок кліпу. Пара одружилася 2008 року, а через три роки у них народилися близнюки. Шлюб протримався до 2016-го.

17 грудня Кері завершила свій святковий тур "Щасливого Різдва всім і кожному!", під час якого дала 16 концертів.

Раніше Фокус писав, що Мерайя Кері може втратити 20 млн доларів через звинувачення в плагіаті.