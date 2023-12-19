Андрій Джеджула показав свого 15-річного сина від Санти Дімопулос, який приїхав в Україну

Сину Андрія вже 15 років. Він 2 роки не був в Україні. На відео видно, що він дуже схожий на свого зіркового батька.

48-річний шоумен Андрій Джеджула після скандального розлучення з другою дружиною Юлією Леус показав спільне відео зі своїм старшим сином, 15-річним Даніелем, якого йому народила співачка Санта Дімопулос. Відео з підлітком шоумен опублікував в своєму інстаграмі.

На відео Андрій показав, як помітно виріс його син та те, як вони разом готують вечерю. Відомо, що Даніель два роки не був в Україні. Однак підписники шоумена розкритикували його за те, що він нехтує безпекою сина і привіз його в Україну, де триває війна.

"Чесно не розумію, коли є можливість щоб діти були далеко від цього жаху, привозити їх в Україну, сама живу в Запоріжжі прифронтове місто, страшно але жити можна, але без дітей, це моя особиста думка!" — написала одна із шанувальниць.

Однак у коментарі приєднався син Андрія, який став на захист батька і заявив, що це було його добровільним бажанням і рішенням приїхати в Україну до батька, попри воєнні дії на її території.

Андрій Джеджула із сином Фото: https://www.instagram.com/djedjula/

Зазначимо, що Санта й Андрій були у цивільному шлюбі три роки (2007-2010). У 2008 році у пари з'явився спільний син.

Нагадаємо, Джеджула з колишньою дружиною влаштували публічні з'ясування стосунків та перейшли на особистості.