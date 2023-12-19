Девід Суше, зірка "Пуаро" розповів, якої навички його навчив покійний принц Філіп

У принца Філіпа була секретна навичка з очищення манго, яка настільки сподобалася Суше, що він включив її в серіал про Еркюля Пуаро.

Сер Девід Суше, який зіграв сищика Еркюля Пуаро в серіалі за Агатою Крісті, зізнався, що покійний принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети, навчив його одній корисній навичці, якою він неймовірно пишався. Про це пише Daily Mail.

Девід Суше зустрів Філіпа на обіді в Букінгемському палаці з королевою Єлизаветою II.

Сер Девід Суше розповів, що покійний принц Філіп володів секретним умінням ідеально розрізати і очищати манго.

Девід Суше в ролі Пуаро Фото: Скриншот

Герцог Единбурзький продемонстрував свою неймовірно спритну навичку на обіді в Букінгемському палаці.

Його навички поводження з ножем були настільки вражаючими, що сер Девід включив їх в епізод з "Пуаро" Агати Крісті. У фільмі "Крадіжка королівського рубіна" персонаж сера Девіда Суше Пуаро помічає манго у вазі з фруктами і демонструє, як його їсти, перш ніж сказати власнику: "Мене навчив один герцог".

Той самий епізод із Пуаро

Відправляючи до палацу копію фільму, відомий актор сказав, що відтепер він буде відомий як "Людина-манго".

У розмові з журналом Candis 77-річний актор сказав: "Королева іноді влаштовувала невеликі інтимні обіди в Букінгемському палаці. І нам пощастило бути запрошеними на один із них".

"Я розмовляв із герцогом Единбурзьким у той момент, коли до мене піднесли вазу з фруктами. Мені не хотілося розривати з ним зоровий контакт, тому я потягнувся через плече і виявив, що взяв манго. Так ось, єдине, що я знав про манго, це те, що його найкраще їсти у ванні, тому що він жахливо брудниться. Але я був у Букінгемському палаці. Отже, я прийняв миттєве рішення. Я повернувся до принца Філіпа і сказав: "Вибачте, сер, я думаю, що можу зганьбитися, якщо спробую з'їсти це манго". Він сказав: "Віддай його мені, і я покажу тобі, як його їсти". Сказавши це, він на очах у всіх продемонстрував, як розрізати й очистити манго", — розповів Суше.

"Він був неймовірно спритний у цьому процесі, наприкінці він подивився на мене і сказав: "Вуаля!", зовсім як Пуаро. І всі засміялися", — після цього Суше зателефонував своєму продюсеру і повідомив, що цей епізод необхідно включити в серіал.

"Серіал був закінчений, ми відправили копію до палацу. Відтоді, коли б я не був на прийомі, на якому був присутній принц Філіп, він говорив: "Ах, Мангомен!", — розповів Суше.

Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня 2021 року у Віндзорі.