Емма Робертс у стильних образах з'явилася на обкладинці глянцю

Зірка серіалу "Американська історія жахів" також дала відверте інтерв'ю.

Коли Емма Робертс була маленькою, вона записала в одному зі своїх списків бажань: "Знімайся у фільмі Marvel". Тепер, у віці 32 років, їй це вдалося. Актриса бере участь у новаторському жіночому акторському складі фільму "Мадам Павутина", спін-оффі "Людини-павука". Також вона, будучи донькою і племінницею голлівудських зірок, зуміла стати самостійною зіркою. Про себе вона розповіла в інтерв'ю Grazia Magazine.

Поки Робертс зберігає мовчання про сюжет свого нового фільму, в якому головну роль виконала Дакота Джонсон. Все, що ми знаємо, це те, що він вийде в лютому, і що персонаж Робертс насправді не супергерой.

Емма Робертс для Grazia

Але якби Робертс могла володіти суперсилою в реальному житті, то це була б зупинка часу, каже вона. Не стрибати вперед чи назад, а "просто зробити паузу і мати можливість перевести дух", — пояснює вона.

Коли страйк SAG-AFTRA завершився після шести довгих місяців, Емма дізналася про це в літаку і замовила келих шампанського, щоб відсвяткувати цю подію.

"Насправді я не даю собі відпустки, тому цікаво, коли тебе змушують відпочивати", — зізнається вона.

Робертс працювала з дев'яти років, коли вона отримала свою першу акторську роль у драмі Теда Демме 2001 року Blow, в якому Джонні Депп грає кокаїнового злодія в законі.

"Я завжди хотіла працювати і бути цілеспрямованою", — Емма, чий батько Ерік Робертс, брат Джулії Робертс, каже, що вибивала в матері гроші в обмін на хатню роботу: "Я говорила: "Якщо я помию вікна, помию посуд і приберуся в кімнаті, можна мені 5 доларів?".

Емма Робертс для Grazia

Брати участь у шоу Nickelodeon було ще однією метою, яку Робертс вдалося реалізувати. У 2004 році, після дюжини прослуховувань, вона отримала головну роль Адді Сінгер у ситкомі Unfabulous, що тривав три сезони і породив альбом. Неймовірно і багато іншого. Робертс, якій тоді було 13 років, стала співавтором двох синглів: "I Have Arrived" і "This Is Me".

"Мені не подобаються люди, які стають "акторам/співакам". Я думаю, що людям слід бути або одним, або іншим, бо зазвичай в обох випадках домогтися успіху не вийде. Ви станете кращими в одному, тому можете дотримуватися того, в якому ви хороші. Я збираюся зайнятися акторством", — говорила вона в інтерв'ю 2009 року, ще будучи підлітком.

Після низки вдалих ролей Еммі зателефонував Раян Мерфі, запропонувавши їй ролі в серіалі "Американська історія жахів".

У вересні 2023 року до Робертс приєдналася нова партнерка по серіалу: Кім Кардаш'ян.

"Коли Раян зателефонував мені і сказав: "Кім Кардаш'ян грає твого публіциста", я подумала: "Ти щойно перевершив статус генія. Я просто подумала, що це було так блискуче. І це дар Раяна: бачити в людях те, що вони не обов'язково бачать у собі, і давати їм ролі, в які їх ніхто інший не поставив би. Він зробив це для мене, і він зробив це для Кім", — сказала Робертс.

Емма Робертс для Grazia

У новому сезоні її героїня стане матір'ю. І ця тема їй близька.

"Я відчуваю, що вчора мені було 22, а зараз мені 32. Наявність дитини просто змушує тебе бачити, що час летить так швидко", — зазначає вона.

Робертс не тільки мама і актриса, а й обожнює читати. Вона завжди так робила, відколи провела час із ліхтариком під ковдрою і читала романи Джуді Блюм.

"Для мене це просто втеча", — каже вона. Але тепер вона буквально зробила це своєю професією. У 2017 році Робертс заснувала книжковий клуб Belletrist разом зі своєю найкращою подругою, виконавчою продюсеркою Карою Прейсс, яка описує Робертс одночасно як "живу ляльку Барбі" і "Людину дощу".

"Емма неймовірно інтелектуально цікава, але вона виросла серед дітей знаменитостей і керівників студій. Я виріс із батьками, які займаються видавничою справою. Тож я думаю, що ми з нею справді сподобалися одне одному, бо я не знаю, чи були в неї друзі, які теж читали Джоан Дідіон", — жартує Прейсс.

У 2019 році Робертс і Прейсс перетворили книжковий клуб Belletrist на продюсерську компанію Belletrist Productions. Їхнім першим великим хітом стала адаптація Tell Me Lies, яка спочатку була книгою Кароли Лаверінг, для Hulu.

"Мені це сподобалося. Я давно не бачила по телевізору шоу, в якому так реалістично зображували б токсичні стосунки", — каже Емма.

Є у Робертс і мила історія про Брітні Спірс.

"Коли мені було сім чи вісім років — це було ще за часів стаціонарних телефонів — моя мама і моя тітка сказали мені, що хтось дзвонить мені по телефону. Я така: "Привіт?". А ця людина каже: "Привіт, з днем народження! Це Брітні Спірс!". Я повісила слухавку, бо подумала, що це розіграш. Моя сім'я сказала: "Це був не жарт; це був твій подарунок на день народження!". І вони передзвонили їй. Але так, Емма Робертс випадково повісила слухавку під час розмови Брітні Спірс", — жартує вона.

Трейлер 12 сезону "Американської історії жахів"

Зараз мета Робертс на найближчі п'ять років — режисура.

"Раян Мерфі був просто чудовий, сказавши, що дасть мені змогу стати режисером одного з його шоу, тож, можливо, це буде моя перша спроба", — каже вона.

Нагадаємо, раніше з'явився трейлер нового сезону "Американської історії жахів".