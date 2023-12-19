Камалія показала новорічний кадр з доньками (фото)

Мірабелла, Арабелла та їхня зіркова мама обрали святкові піжами.

Українська співачка Камалія показала святковий знімок з доньками. Сімейні фото артистка опублікувала в Instagram.

"Для мами донечка — це поцілунок Бога, відрада серця і душевна допомога, це щастя у житті й безмежна втіха, це ніжність, сонечко і пісня тиха", — написала мама двох дітей.

На фото зірка сцени позувала зі своїми десятирічними доньками Арабеллою та Мірабеллою в однакових новорічних піжамах з оленями біля прикрашеної ялинки. Як відомо, наразі родина обʼєдналася перед святами в Європі. Спадкоємиці Камалії та пакистанського мільярдера Мохаммада Захура навчаються та живуть у Лондоні через продовження великої війни в Україні.

Камалія з доньками

Підприємець та артистка оголосили про розлучення навесні 2023 року. Пара була у шлюбі два десятиліття. Проте після новин про розлучення Камалія та Мохаммад Захур неодноразово підігрівали чутки про примирення, оскільки проводили разом час та виходили на публіку. Втім, експодружжя пообіцяло, що буде зберігати хороші стосунки заради дітей.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Нагадаємо, Камалія розповіла про те, у яких стосунках перебуває з Мохаммадом Захуром.

Також Фокус писав про десятий день народження доньок Камалії та Мохаммада Захура.