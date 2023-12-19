Нова міс Франція популяризувала коротку стрижку піксі й опинилася в центрі скандалу

20-річна Єва Жиль отримала титул "Міс Франція", але її ультрамодна коротка стрижка викликала неабиякі дебати.

Переможницею конкурсу краси і новою "Міс Франція" стала 20-річна Єва Жиль. І вона увійшла в історію як перша жінка, яка виграла цей титул із короткою стрижкою піксі. Тепер вона поїде на "Міс Всесвіт". Її вигляд викликав неабиякі дебати в соцмережах. Адже багато хто вважав, що її зачіска була викликом. Про це пише Business Insider.

Французькі політики і шанувальники конкурсів відтоді виступили на захист Жиль.

Жиль відсвяткував свою перемогу, як перемогу "різноманітності". Критики заявили, що їй віддали перемогу тільки через її стрижку.

Нова Міс Франція — Єва Жиль

А її зовнішність обговорюють у соціальних мережах, підтверджуючи той факт, що конкурсантки все ще стикаються з критикою і пильною увагою.

Представниця конкурсу "Міс Всесвіт" стала на захист Жиль, заявивши, що "не існує єдиного способу стати Міс Всесвіт або Міс Франція" і зазначивши, що нинішня Міс Всесвіт Шейнніс Паласіос також має досить коротку стрижку.

"На конкурсі "Міс Всесвіт" цього року ми бачили різні стилі та зачіски всіх типів, і нам це подобається. Короткі, довгі, кучеряві — ми сприймаємо кожен образ, який зустрічається на нашій сцені. Ми представляємо час, і ваша впевненість та унікальність — це єдине, що ми бачимо, відображене у всіх наших переможницях", — зазначила вона.

Єва Жиль хотіла довести, що краса жінки не визначається її волоссям. Але не збиралася творити історію, коли багато років тому обстригла своє довге волосся.

Нова "Міс Франція" — Єва Жиль Фото: Getty Images

Єва вперше обговорила свою зачіску під час участі в конкурсі "Міс Нор-Па-де-Кале", який вона виграла ще до участі в конкурсі "Міс Франція".

"Це щось пробудило в мені. Це змінило мене і зробило мене більш схожою на сильну жінку", — сказала вона, але згадала, що стрижку зробила просто для себе. І вона вважає себе сильною та рішучою жінкою, незалежно від довжини свого волосся.

Єва Жиль, яка нині вивчає математику та інформатику, вирішила подати заявку на участь у своєму першому конкурсі після деякої підтримки з боку діда.

Під час конкурсу "Міс Франція", який подивилися 7,5 мільйонів глядачів, Жиль сказала, що хоче довести, що і конкурс, і суспільство розвиваються — і що жіноча краса не обмежується її волоссям, або формою її тіла.

"Ми звикли бачити красивих Міс із довгим волоссям, але я обрала андрогінний образ із короткою стрижкою. Кожна жінка унікальна, ми всі унікальні", — сказала вона.

Останньою жінкою, яка виграла Міс Всесвіт зі стрижкою піксі, була Міс Південна Африка Зозібіні Тунзі, яка стала першою жінкою з натуральним, не випрямленим волоссям, яка виграла цей конкурс 2019 року.

Під час інтерв'ю після перемоги Тунзі розповіла, що багато людей намагалися вмовити її носити перуку під час змагань.

Нагадаємо, на конкурсі "Міс Всесвіт 2023" перемогла конкурсантка з Нікарагуа. 23-річна Шейнніс Паласіос отримала корону переможниці.