Як зберегти здоров'я кишечника: 5 продуктів, яких потрібно уникати під час застілля

Щоб одразу після свят не опинитися на прийомі у лікаря, ретельно обирайте продукти для святкового столу. Є низка продуктів, яких слід уникати або вживати помірно, щоб не спровокувати проблеми з травленням.

У холодну пору року ми менше часу проводимо на свіжому повітрі, менш активні та їмо калорійнішу і шкідливішу їжу, а ще це все посилюють свята з численними застіллями. Зима приносить низку проблем із травленням, і деякі продукти можуть тільки посилити їх. Яких продуктів слід уникати, щоб зберегти здоров'я кишківника після свят. Про це пише OnlyMyHealth.

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Гостра їжа

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Гаряча ароматна їжа — справжній порятунок після морозної прогулянки або складного робочого дня, проте надмірно гостра їжа може подразнювати слизову оболонку кишківника, що призводить до печії, розладу шлунка і навіть гастриту. Тому намагайтеся використовувати більш м'які спеції, такі як куркума та імбир, або час від часу насолоджуйтеся гострими частуваннями із заспокійливим йогуртом.

Оброблені харчові продукти

Заморожені обіди, упаковані закуски та солодкі ласощі забезпечують тимчасовий комфорт, але мало що дають з погляду поживних речовин, корисних для кишечника. Вони часто містять рафіновані вуглеводи, шкідливі жири і штучні добавки, які можуть порушити крихкий баланс кишкових бактерій, травлення і негативно вплинути на імунітет.

Газовані напої

Фото: Freepik

Газовані напої можуть забезпечити приємне освіження, але бульбашки газу здатні викликати здуття живота, дискомфорт і посилити наявні проблеми з кишечником. Щоб уникнути зневоднення і підтримати травлення, віддавайте перевагу чистій воді, трав'яним чаям або теплим супам,

Солодощі

Сезон свят наповнений солодкими частуваннями, але різкі стрибки рівня цукру завдають шкоди кишковому мікробіому. Надмірне споживання цукру сприяє зростанню шкідливих бактерій і порушує баланс хороших і поганих, що призводить до запалень і проблем із травленням.

Жирна їжа

Фото: Freepik

Хоча насичені вершкові страви можуть здатися чудовими зимовими ласощами, важку їжу важко перетравлювати, особливо в холодні місяці, коли наша травна система природним чином сповільнюється. Вибирайте легшу їжу з легкозасвоюваними жирами, що містяться в авокадо, горіхах та насінні.

Віддавайте перевагу простим сезонним продуктам, які багаті на клітковину, пребіотики та вітаміни, що живлять кишкові бактерії та забезпечують безперебійну роботу кишківника. Включіть у свій раціон зігрівальні супи та тушковані страви, які забезпечать кишечник клітковиною та поживними речовинами.

Не забувайте про ферментовані продукти, такі як квашена капуста, огірки, помідори або яблука, які сприяють здоров'ю кишківника і підвищують імунітет.

Пам'ятаючи про ці поради, ви зможете провести всі зимові святкові місяці у відмінному самопочутті та зі здоровим кишечником. Пам'ятайте, помірність є ключовим моментом. Час від часу насолоджуйтеся улюбленими частуваннями, але пам'ятайте про потреби свого кишківника та надавайте перевагу продуктам, багатим на поживні речовини та корисними для кишківника.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.