Крихітка на мільйон: Дженніфер Лоуренс прийшла на прем'єру в чорно-червоному образі (фото)

Актриса нечасто з'являється на публіці після народження сина.

33-річна американська актриса Дженніфер Лоуренс, відома зйомками в успішних франшизних бойовиках і незалежних драмах, з'явилася на прем'єрі бродвейського шоу Брендена Джейкобса-Дженкінса "Відповідне". На заході зірка мала ефектний вигляд у розкішному чорно-білому ансамблі.

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Дженніфер одягла чорну атласну сукню з глибоким вирізом до підлоги, доповнивши її гостроносими туфлями на підборах і золотими сережками-кільцями. Поверх сукні актриса накинула елегантне довге червоне пальто оверсайз, яке практично повністю приховувало її струнку фігуру.

Макіяж знаменитості відповідав місцю. Вона вибрала чорну рідку підводку для очей, рум'яна і глянсову нюдову помаду.

Своє волосся Лоуренс залишила розпущеним, і воно спадало їй на плечі.

Останнім часом Лоуренс, у якої підростає дворічний син Сай від чоловіка Кука Маронію, рідко з'являється на публіці, вважаючи за краще більше часу проводити зі своєю сім'єю. Тому кожен її вихід стає справжньою подією.

Крім Дженніфер, на прем'єрі були Дакота Фаннінг, Роуз Бірн та інші знаменитості.

У червні цього року стало відомо, що Лоуренс цілком готова повернутися до ролі Кітнісс Евердін у "Голодних іграх", якщо з'явиться відповідна можливість. Тоді вона додала: "Якщо Кітнісс коли-небудь зможе повернутися в моє життя, то на 100 відсотків". Тепер шанувальники акторки з нетерпінням чекають її появи на екрані.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лоуренс подарувала Роберту Де Ніро на честь народження дитини.