Експерт сказав, що Меган Маркл повинна зробити, аби її прийняли назад у королівську сімʼю

Ексакторка та принц Гаррі покинули "Фірму" у 2020 році.

Королівська родина могла б зустріти Меган Маркл з розпростертими обіймами, але є одна умова. Про це пише Daily Express.

Королівський біограф і експерт Том Квінн каже, що попри велику напругу між Сассекськими та королівською родиною Великобританії, колишню американську акторку в майбутньому можуть знову прийняти родичі її чоловіка.

"Я думаю, можливо, що Меган може повернутися, але я думаю, що їй фізично доведеться жити в Англії, і їй доведеться, дуже тихо почати робити те, що королівська родина вміє найкраще", – вважає експерт.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty

"Я не думаю, що вона може повернутися, якщо хоче вибачення або якщо хоче, щоб королівська сім'я повністю змінилася", — додав Квінн.

Експерт наголосив, що це навряд чи станеться.

Принц Гаррі та Меган Маркл відійшли від королівського життя у 2020 році, коли зібрали речі та переїхали до Каліфорнії в пошуках усамітнення.

Відтоді подружжя випустило низку проєктів, у яких докладно розповідається про їхню боротьбу з королівським життям, зокрема, мемуари сина короля Чарльза ІІІ "Запасний", їхнє скандальне інтерв’ю з Опрою Вінфрі, а також документальний серіал від Netflix "Гаррі та Меган".

Квінн також стверджував, що герцоги Сассекські роблять останню відчайдушну спробу потрапити під милість королівської родини до Різдва.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Я підозрюю, що, оскільки Гаррі починає розуміти, що він потребує королівської сім’ї більше, ніж королівська сім’я потребує його, він цілком може спробувати знову налагодити стосунки, коли ми наближаємось до Різдва", – зазначає біограф.

Члени Фірми зазвичай святкують Різдво в Сандрінгемі, проте Сассекські не приєднуються до родини останні три роки.

Нагадаємо, принца Гаррі з його дружиною назвали невдахами року в Голлівуді.

Також Фокус писав про особливий подарунок від принца Гаррі та Меган Маркл королю Чарльзу ІІІ на різдвяні свята.