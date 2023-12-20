53-річний Юрій Горбунов показав як грається зі своїм синами

Юрій Горбунов з радістю проодить час з дітьми і часто показує громадськості чим вони займаються з синами.

53-річний телеведучий та шоумен Юрій Горбунов показав як проводить зимові вечори зі своїми синами, які йому народила його друга дружина катерина Осадча. Кумедні фото Горбунов опублікував у своєму інстаграмі.

Зокрема, Юрій опублікував фото 6-річного Івана та 2-річного Данила. На кадрах телеведучий дуркує з дітлахами, скакаючи на дивані і тримаючи один одного за руки.

Під фото Горбунов написав, що його двоє синів це все його життя, і хоч вони кардинально різні і мають чималу різницю у віці, їм разом цікаво і вони намагаються весело проводити час разом.

Крім цього, Горбунов розповів про характери своїх синів. Зокрема, він наголосив, що старший син Іван справжній енергетик, він любить багато рухатися, вигадувати щось. Хлопчик непосидючий, і йому нудно, коли він нічого не робить. Однак телеведучий також розповів чим можна заспокоїти хлопчика.

За словами Горбунова, як заспокійливе на Івана діє малювання. Коли він бере до рук фарби чи олівці, тоді в домі настає тиша. Телеведучий також уточнив, що у сина виходить дуже вдало та гарно малювати.

Щодо молодшого сина, дворічного Данила, то з ним поки все простіше. Хлопчик полюбляє слухати казки, які читає тато.

Горбунов уточнив, що читання це такий сімейний ритуал і обоє парубків полюблять слухати нові історії. І якщо молодший Данило із захватом слухає казку про колобка, то старший Іван часто акцентує татові, що він вже розповідав цю казку. Тому телеведучому доводиться імпровізувати та вигадувати для дітлахів щось цікаве.

Нагадаємо, дружина Івана Дорна вперше показала як виглядають діти співака.