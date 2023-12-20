Виглядає дуже юною: Ніколь Кідман вийшла у світ в ефектному вбранні

Актриса вийшла на червону доріжку в відвертій сукні кольору шампанського і в компанії свого чоловіка Кіта Урбана.

56-річна Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі свого нового серіалу "Експати" в ефектній сукні наймоднішого цього сезону відтінку. І позувала перед камерами в компанії свого чоловіка Кіта Урбана. Про це пише Daily Mail.

Ніколь Кідман представила свій новий проєкт для Amazon Prime у рідному Сіднеї, Австралія. І мала неймовірно юний вигляд, коли йшла червоною доріжкою разом зі своїм чоловіком.

Прем'єра відбулася в скромному театрі Palace Verona в Сіднеї.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан на прем'єрі серіалу "Експати" Фото: Getty Images

У новому серіалі Ніколь Кідман грає Маргарет, забезпечену американку, яка живе, здавалося б, ідилічним життям у Гонконзі зі своєю сім'єю, доки не стається немислима трагедія: зникає її син.

Він губиться на ринку, побігши за іграшковою машинкою.

Життя Маргарет також пов'язане з тим, що дві інші американки також переживають свої власні випробування, зокрема молода жінка, яка намагається відпустити минуле. На тлі складного гобелена жителів Гонконгу, "Експати" зображують багатогранну групу жінок після того, як єдина зустріч запускає ланцюг подій, що змінюють життя, внаслідок яких кожному доводиться шукати складний баланс між провиною і відповідальністю.

Трейлер серіалу "Експати"

Серіал Amazon Prime заснований на книзі Дженіс Ю. К. Лі "Експатріанти", а найперший епізод вийде 26 січня 2024 року.

Нагадаємо, раніше Ніколь Кідман з'явилася в елегантному образі на показі Balenciaga. Зірка є прихильницею цього бренду і навіть була моделлю на одному з показів.

Зараз акторка живе в рідному Сіднеї. Вона та Кіт Урбан виховують двох доньок. Але Ніколь відверто говорила про те, що їй не вдається підтримувати зв'язок зі своїми прийомними дітьми, яких вона ділить разом із колишнім чоловіком Томом Крузом.

Ізабелла і Конор сповідують саєнтологію, як і їхній батько, і не спілкуються з матір'ю вже багато років.