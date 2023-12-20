Мадонна розповіла, як два дні провела в комі через складну хворобу

Мадонна зізналася, що сама не вірила, що вийде живою з лікарні.

65-річна співачка Мадонна відверто розповіла, як дві доби провела у штучній комі та ледь не опинилася на "тому світі". Про це співачка розповіла під час нещодавнього концерту в Брукліні, пише CNN.

Зокрема, співачка згадала, як у літку опинилася в лікарні, через інфекцію. Як з’ясувалося, вона була введена в "індуковану кому".

"Сьогодні ввечері в цій кімнаті є кілька дуже важливих людей, які були зі мною в лікарні. Є одна дуже важлива жінка, яка потягла мене до лікарні. Я навіть не пам'ятаю. Я втратив свідомість на підлозі ванної кімнати, я прокинувся у відділенні реанімації"", — сказала Мадонна,

Мадонна розповіла, що пробула у штучній комі дві доби (48 годин).

Також співачка зізналася, що коли лікарі вивели її з коми в кімнаті поряд з нею були всі шестеро дітей і пожартувала, що їй ледь не довелося померти, щоб її діти зібралися в одній кімнаті.

Відзначимо, що співачка має єдину рідну доньку 27-річну Лурдес та рідного сина 23-річного Рокко. Крім цього, вона стала матір’ю для чотирьох прийомних дітей — 18-річного Девіда, 17-річної Мерсі Джеймс і 11-річних близнюків Естер та Стелли.

Мадонна зізналася, що сама не очікувала, що вийде живою з лікарні. Лікарі також були здивовані одужанню Мадонни.

Співачка також розповіла, що врятувало її життя.

"Якщо ви хочете знати мій секрет, і ви хочете знати, як я витримав і як я вижив, я думала: "Я повинна бути поруч зі своїми дітьми". Я повинна вижити заради них", — сказала вона тоді.

Нагадаємо, у червні 2023 року стало відомо, що співачка Мадонна потрапила у реанімацію. Як з’ясувалося в організмі зірки розвинулась серйозна бактеріальна інфекція.