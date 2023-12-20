Розкрито секрет щасливих стосунків Кейт Міддлтон та принца Вільяма
Уельські створюють чудову команду та двоє мають гарне почуття гумору.
Колишній королівський дворецький Грант Гаррольд, який знає принца Вільяма та Кейт Міддлтон з перших років їхнього роману, вказав на схожість між ними та покійними королевою Єлизаветою ІІ та принцом Філіпом. Про це пише Hello Magazine.
"У Вільяма та Кейт є те, чим вони дуже нагадують мені покійну королеву та принца Філіпа, тому що вони були командою, вони були партнерами і вони двоє дуже схожі. Як не дивно, це майже історія, яка чудово повторюється", — розповідає Гаррольд.
Колишній дворецький додав, що майбутній король Великобританії та його дружина — найкращі друзі, які створюють хорошу команду. У пари справді гарне почуття гумору, і їм завжди весело бути разом.
Зокрема, Гаррольд пригадав розставання пари на початку 2000-х. Це дуже засмутило дворецького, оскільки він хотів, аби Кейт та Вільям одружилися. Проте вони згодом помирилися та уклали шлюб у 2011 році.
"Я думаю, що Кейт буде дуже хорошою королевою. Вона буквально перейшла з абсолютно іншого середовища в цей королівський світ", — поділився своїми думками Гаррольд.
Принц Вільям та його обраниця стали батьки десятирічного принца Джорджа, восьмирічної принцеси Шарлотти та п’ятирічного принца Луї.
Тим часом покійна королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп прожили в шлюбі 73 роки до смерті герцога навесні 2021 року. Окрім батька Вільяма, короля Чарльза ІІІ, у них також народилася принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард.
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