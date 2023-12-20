Новорічні фільми для всієї родини: підбірка до 2024 року

Вже через лічені дні на українців чекає довгоочікувана різдвяно-новорічна ніч. Звісно, що на ці дні, в сімейному колі завжди повинні бути ідеї для перегляду.

Саме тому, Фокус підготував підбірку фільмів, які допоможуть створити різдвяний настрій.

Звісно серед найпопулярніших варіантів вже багато років поспіль досі залишається "Сам у дома" та "Як Ґрінч украв Різдво".

Однак, варто дати шанс і іншим, не менш цікавим варіантам.

Зверніть увагу на фільм 1994 року під назвою "Диво на 34-й вулиці". У сюжеті справжній Санта Клаус погоджується на запрошення власників одного із магазинів в Нью-Йорку попрацювати самим собою та зробити для дітлахів диво. Однак, ці ідея не до вподоби іншим власникам крамничок, які розуміють, що у конкурентів буде перевага. Через це Санта опиняється у суді, де йому доводиться доводити, що він справжній.

Не менш цікавим та захоплюючим є фільм 1991 року "Кучерява Сью". Це легка та цікава комедія про безпритульну дівчинку, яка напередодні Різдва отримує шанс на краще життя. Дівчинка разом зі своїм не рідним батьком, який всіляко дбає про неї, шукають легких способів заробити грошей, або хоча б просто поїсти. Одного разу вони натрапляють на молоду та неодружену юристку, яка і покаже їм інше життя.

Також, як варіант, можна переглянути фільм "Чарлі та шоколадна фабрика" 2005 року виходу, адже вже незабаром зʼявиться в кінотеатрах продовження цієї історії під назвою "Вонка". Історія розгортається навколо пригод маленького хлопчика Чарлі, який живе в бідній сімʼї, однак отримує шанс потрапити на шоколадну фабрику. Хлопчик знаходить виграшний білет в шоколадці і разом зі своїм дідусем вирушає у світ солодощів.

Для любителів домашніх улюбленців буде до вподоби фільм 2011 року випуску "Різдвяна пригода Бетховена". Події розгортаються навколо пса породи сенбернара, який рятуватиме Різдво від неслухняного ельфа.

Також можна подивитися фільм 2019 року "Різдво на двох". У сюжеті молода дівчина працює в новорічній крамниці ельфом, однак мріє вона зовсім про інше. Одного разу до крамниці завітає дивакуватий хлопець, який змінить життя головної героїні та покаже справжні дива.

Нагадаємо, топсеріали грудня. Новий "Річер", приквел "Паперового будинку", "Криваве узбережжя" Марселя.