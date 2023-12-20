Ліндсі Лохан через п'ять місяців після народження сина привела себе в гарну форму та показала свою струнку фігуру.

Відома американська акторка Ліндсі Лохан, відома роллями "Гербі: Шалені перегони ", "Поцілунок на удачу" та інші, яка нещодавно вперше стала мамою, показала як виглядає через пів року після пологів. Фото стрункої фігури 37-річна акторка опублікувала в своєму інстагармі.

Акторка опублікувала знімки зі спортзалу, на яких дуже помітно, що зірка скинула чимало кілограмів після народження первістка. Якщо порівняти допологові форми акторки, то схоже на те, що вона стала ще стрункішою ніж до народження дитини.

На фото Ліндсі Лохан одягнена в білі обтягуючі лосини та чорну футболку вільного крою та шкарпетки. Волосся акторка підібрала у хвіст.

37-річна Ліндсі Лохан показала, як схудла через півроку після пологів

Судячи з усього Ліндсі Лохан проводить чимало часу за тренуваннями, саме тому за такий короткий час встигла неабияк покращити форму свого тіла.

Варто відзначити, що 18 липня 2023 року Ліндсі Лохан народила свого первістка, хлопчика, від Бадера Шамаса. Хлопчика назвали Луай. Народжувати акторка поїхала в Дубаї. Відомо, що акторка у 2014 році втратила дитину.

Нагадаємо, Ліндсі Лохан показала фігуру через два тижні після пологів.