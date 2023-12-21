Гарний настрій і чисті думки: головні компоненти смачної різдвяної куті (фото)

Символами куті, головної різдвяної страви на Святвечір, є пшениця, горіхи, мед та мак. Решта — смаколики кожного регіону.

Мабуть, існує мільйон рецептів різдвяної куті: у когось бабуся готує її лише з пшениці та горіхів з медом, чиясь мама додає рис, а тітка ще й мигдаль. Отже, як приготувати справді смачну різдвяну кутю, та ще й за всіма канонами, ми дізнавалися з різних джерел.

Проте головне у приготуванні куті, як і взагалі будь-якої обрядової страви, — гарний настрій і чисті думки. Повірте, від цього дійсно залежить, якою буде кутя на Різдво — і відповідно цілий рік. А ще кутю готують на Маланки та Водохреща.

Які символи додають у кутю

Спочатку пропонуємо вам дізнатися, які компоненти куті є обов’язковими. Це — пшениця, горіхи, мед та мак. Решта — смаколики кожного регіону.

Отже, пшениця — це життя, продовження роду і достаток. Мед — здоров’я, щаслива родина, гарний побут. Мак — символ родючості, проте найголовніша його справа — це захист від темних сил. А горіхи — то просто смакота!

Отже, уважно читайте і вибирайте, яка кутя вам більше до вподоби. А, може, у вас прокинеться власний кулінарний талант і ви здивуєте своїх близьких неперевершеним рецептом головної різдвяної страви.

Закарпатська кутя

Головна "родзинка" цієї куті — її насиченість. Вона має бути досить рідкою, тому пшеницю для неї дуже добре проварюють, тож бажано заздалегідь залити її (наприклад, на ніч) водою.

Складові:

1 склянка пшениці;

4 склянки води;

1 склянка узвару;

100 г маку;

100 г родзинок;

жменя горіхів;

2–3 столові ложки меду або на смак.

У готову пшеницю додайте зварений і розтертий до "білої води" мак, а потім — обов'язково мед й горіхи. Сучасні господині ще долучають родзинки і заливають все узваром, але це як кому подобається. Головне, аби у вас вийшла кутя, а не суп. Обов’язково ретельно все перемішайте.

Фото: Getty Images

Бойківська кутя

Цю кутю починають готувати з того, що пшеницю спочатку відбивають, аби зійшло лушпиння. Як добре все зробили, пшеницю потрібно замочити на ніч у холодній воді. Дайте пшениці просохнути, а зранку залийте її гарячою водою і варіть на повільному вогні.

Складові:

пшениця шліфована — 2 склянки;

мак — 1 склянка;

родзинки — 200 г;

горіхи волоські — 200 г;

мед — 100 г.

Решту інгредієнтів додають вже перед самісінькою святою вечерею, аби свіжа була. До пшениці, змащеної трохи олією, долучають тертий мак, горіхи та мед. До речі, горіхи краще трохи підсмажити на сковороді.

Родзинки, курагу і чорнослив на Бойківщині додають вкрай рідко, щоб не псувати традиційну страву. А от багато меду і маку — те, що треба!

Бойківська кутя традиційно густа. Ще одним цікавим моментом є традиція підкидати першу ложку куті до стелі. А вже тоді всім по черзі її куштувати.

Цікаво, що інколи мед можуть замінити цукром, або й взагалі підсолити страву. Спробуйте, може й вам смакуватиме?

Лемківська кутя з бобальками

Спочатку готують власне самі бобальки — невеличкі кульки із прісного тіста. Вони готуються так: розкачують прісне дріжджове тісто і вирізають з нього маленькі кульки. Коли бобальки підійдуть, їх потрібно спекти в духовці — 25 хвилин за температури 180 градусів. Краще це зробити за день до Різдва, щоб вони встигли настоятися.

Фото: Facebook

Перед тим, як додавати решту інгредієнтів, бобальки опускають в окріп або ж збризкують гарячою солодкою водою. Тепер настає час додати тертий мак, горіхи й мед. Особлива лемківська кутя готова.

Тернопільська кутя

На Тернопільщині пшеницю миють і замочують на декілька годин. Потім її потрібно відварити на середньому вогні до готовності, час від часу помішуючи. Мак розтерти до молочного білого.

Зварену пшеницю спочатку заправити розтертим маком, розчиненим медом або цукром та січеними горіхами, часом спеціально перед тим підсмаженими. Окрім того, до страви обов’язково додають родзинки, ретельно перед тим їх замочивши. Потім ретельно все змішують і подають до столу.

А от якщо бажаєте здивувати рідних незвичною стравою, то приготуйте кутю з халвою.

пшениця товчена — 0,5 кг;

вода — 3 л;

мак — 300 г;

мед — 200 г;

родзинки — 100 г;

халва — 200 г;

горіхи — 200 г;

цукати — 100 г;

цукор — 100 г.

Спочатку потрібно зварити очищену пшеницю до готовності. Доведіть воду до кипіння і додайте до неї пшеницю.

Потім долучаємо мед, цукор, халву, попередньо пропарені родзинки, також підсмажені горіхи і розтертий мак. Все ретельно перемішати і дати трішки настоятися.

Перед подачею на стіл посипте кутю цукатами.

Волинська кутя

Раніше єдиного рецепту приготування куті на Волині не було, адже хтось мав для страви пшеницю, а хтось — лише ячмінь. Проте майже всі присмачували кутю олією.

Наразі страву здебільшого готують із пшеницею, а головною її "родзинкою" є те, що мак не перетирають і не замочують. А ще іноді додають курагу.

Кутя з перловки

Перлову крупу промийте, залийте водою у співвідношенні 1 частина крупи на 3 частини води, додайте дрібку солі. Варіть на повільному вогні до готовності. Щоб не підгоріло, помішуйте, якщо треба — доливайте трохи води. Відкиньте на сито та охолодіть.

Складові:

1 склянка перлової крупи;

1 неповна склянка маку;

півсклянки почищених волоських горіхів;

півсклянки родзинок;

мед і цукор за смаком.

Мак заваріть крутим окропом і поставте на слабкий вогонь, варіть доти, аж поки зернятка не будуть легко розтиратися між пальцями. Потім мак відкиньте на сито, добре відцідіть і перекрутіть через м’ясорубку. Можна навпаки – спочатку змолоти мак у кавомолці, а потім зварити.

Фото: УНІАН

Мак перемішайте з готовою перловкою, додайте посічені ножем горіхи, промиті родзинки, мед і цукор за смаком. Приправте мигдальним молочком або просто трохи розбавте кип’яченою водою чи узваром.

Кутя з рису та варення

Рис розберіть, промийте, залийте водою, доведіть до кипіння. Відкиньте на сито, промийте під проточною холодною водою, знову покладіть у каструлю і варіть до готовності у великій кількості води. Знову відкиньте на сито й охолодіть. Високоякісні, дорожчі сорти довгого чи круглого розсипчастого рису промивати не треба.

Складові:

1 склянка рису;

цукор за смаком;

дрібка солі;

1 склянка проціджених ягід або шматочків фруктів з червоного або жовтого варення (вишні, абрикоси, сливи, яблука, полуниці).

З улюбленого варення виберіть і відкиньте на сито склянку ягід чи фруктів і обережно змішайте з рисом. Підлийте трохи сиропу, що залишився, або солодкої кип’яченої води, або мигдального молока. Але зауважте: волоські горіхи та варення з чорниці, ожини, чорної смородини до цього рецепту не підходять.

Кутя пшенична з мармеладом

Пшеничну крупу добре промийте і висипте в киплячу воду. Варити на маленькому вогні, постійно помішуючи 15-20 хвилин. Коли пшенична каша загусне, закрийте каструлю кришкою та поставте на 30-40 хвилин у подушку, щоб повністю увібралася вода.

Складові:

пшениця — 2 склянки;

вода — 1 літр;

родзинки — 0,5 склянки;

волоські горіхи — 50 г;

мед — 100 г;

мармелад — 100 г.

Родзинки промийте, залийте окропом і поставте варитися на 5 хвилин. Процідіть через сито та обдайте холодною водою.

У теплій каші розчиніть мед, додайте подрібнені горіхи та родзинки, перемішайте. Дрібно поріжте мармелад та змішайте з кутею. Частину мармеладу залиште для прикраси куті перед подачею на стіл.

Фото: Getty Images

Галицька кутя

На Галичині кутю традиційно готують із пшениці. А ще — класика: мак та мед.

Складові:

пшениця — 0,5 л;

200 г маку;

одна ложка меду;

100 г посічених волоських горіхів;

100 г родзинок;

0,5 л кип’яченої води.

Зараз пшеницю вже не потрібно товкти так, як це було колись, та й вариться вона швидше, тож процес спростився. Проте традиції не змінилися: кутю подають у макітрі, де перед тим терли мак. Тоді вже додають горіхи та мед, розтоплений в узварі або воді. А далі все залежить від господині – хтось додає родзинки, а хтось і мигдаль. Іноді навіть досмачують корицею.

Унікальна кутя від Дарії Цвєк

Знана галицька кулінарка Дарія Цвєк пропонує чудові рецепти доброї куті до святкового столу. Фактично це — золотий стандарт різдвяної страви, який обов'язково вдасться усім.

Складові:

пшениця — 0,5 л;

склянка маку;

склянка цукру;

склянка подрібнених волоських горіхів;

родзинки;

мед;

вишневе варення — за смаком.

Очищене від висівок зерно пшениці після кількаразового промивання залийте окропом і варіть на повільному вогні 2–3 години, щоб зерно "розклеїлося". Якщо вода википіла, то її потрібно долити.

Попередньо запарений в окропі, а тоді відціджений мак, розітріть до однорідної маси. Тоді до вареної пшениці додайте мак, горіхи, цукор, мед і добре все перемішайте. Регулювати густоту можна доливанням холодної кип'яченої води або узвару. Також можете додати родзинки і кілька ложок вишневого варення — зазвичай якщо смакує.

Фото: pixabay.com

Раніше Фокус писав, що символізує кожна з 12 страв на столі у Святвечір. Різдво у 2023 році в Україні відзначають за новим церковним календарем 25 грудня. У Святвечір, тобто вечір напередодні Різдва, з появою першої зірки подають вечерю з 12 пісних страв.