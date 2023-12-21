Стало відомо, яку королівську різдвяну традицію продовжують принц Гаррі з дружиною

На іншому континенті в Гаррі залишається звʼязок з родиною через дотримання традицій.

Стало відомо, яку королівську традицію на Різдво продовжують принц Гаррі та Меган Маркл у США. Про це пише Hello Magazine.

Хоча принц Арчі та принцеса Лілібет ще не відсвяткували Різдво зі своїм дідусем, королем Великобританії Чарльзом ІІІ, принц Гаррі намагається принести трохи "традиції сім’ї Віндзор" у їхній дім у святковий період.

У своїх мемуарах "Запасний", які вийшли на початку 2023 року, син монарха розповів про те, як вони з дружиною відкривають деякі зі своїх подарунків напередодні Різдва.

Ця традиція королівської сім’ї обмінюватися подарунками напередодні Різдва була популяризована королевою Вікторією та принцом Альбертом завдяки німецькому походженню. Вона відома як "Heiligabend Bescherung", що перекладається як обмін подарунками напередодні Різдва.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Герцог Сассекський пригадав, як провів перше Різдво у США у 2020 році. Тоді вони з Меган привезли до будинку ялинку, що дуже сподобалося маленькому Арчі, який бігав навколо неї.

"І ми відкривали подарунки. Дотримуючись сімейної традиції Віндзорів", — зазначив принц Гаррі.

Одним з подарунків стала іграшкова прикраса у вигляді королеви Єлизавети, проте згодом син подружжя випадково збив її з ялинки.

"Я почув тріск і повернувся. Шматки лежали по всій підлозі", — пригадав онук покійної королеви.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцоги Сассекські планують примиритися з королем Чарльзом ІІІ на новорічні свята.

Також Фокус писав про те, чому діти принца Гаррі та Меган Маркл не можуть повернутися до Великобританії.