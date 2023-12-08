Принц Гаррі розповів, чому його діти не можуть вважати Великобританію домом

Менший син британського короля з родиною мешкає в США з 2020 року.

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Принц Гаррі вважає, що його діти не можуть "почуватися як вдома" у Великій Британії, якщо там "неможливо гарантувати їхню безпеку", заявив Верховний суд напередодні. Про це пише Hello Magazine.

Адвокатка принца Гаррі, Шахід Фатіма, зачитала уривок із емоційної письмової заяви свідка, підготовленої для його позову проти Міністерства внутрішніх справ щодо зміни його заходів безпеки під час візиту до Великобританії.

Батько двох дітей пояснив, чому він і його дружина Меган Маркл вирішили переїхати до США після того, як у 2020 році залишили посади членів королівської родини. Наразі подружжя живе в Монтесіто, штат Каліфорнія, з чотирирічним принцом Арчі та дворічною принцесою Лілібет.

Принцеса Лілібет Фото: Instagram misanharriman

Герцог Сассекський зізнався, що для нього було сумно покинути рідну домівку та переїхати з родиною на інший континент.

"Велика Британія — мій дім. Велика Британія займає центральне місце в спадщині моїх дітей і є місцем, де я хочу, щоб вони почувалися як вдома", — заявив син британського короля, проте наголосив, що, поки його спадкоємцям не буде гарантована належна безпека, вони не зможуть відвідувати рідні краї.

На початку 2020 року Гаррі та Меган перестали гарантувати поліцейську безпеку в королівстві. Незабаром вони склали обовʼязки членів королівської родини та перебралися в Канаду, а згодом — у США. І якщо принц Арчі народився в Європі у 2019 році та трохи часу провів з рідними батька, то принцеса Лілібет зʼявилася на світ уже в США у червні 2021 року. Дівчинка відвідувала Великобританію лише через рік після народження на Платиновий ювілей на престолі королеви Єлизавети ІІ.

Принц Гаррі через суд вимагає повернення належної безпеки.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Нагадаємо, герцоги Сассекські хочуть переїхати з Монтесіто.

Також Фокус писав про напружені стосунки принца Гаррі з братом Вільямом.