Гейлі Бібер показала нове татуювання
Дружина Джастіна Бібера зобразила маленький бантик на зап'ясті.
27-річна модель Гейлі Бібер продемонструвала своє нове татуювання в сторіз в Instagram. І у неї, і у Джастіна Бібера багато татуювань. Але якщо співак воліє покривати малюнками все своє тіло, Гейлі робить невеликі делікатні тату в затишних місцях. Про це пише Daily Mail.
27-річна модель розповіла, що у неї з'явилося "нове крихітне дитяче татуювання", і продемонструвала витончений акуратний бантик, який тепер прикрашає зовнішній бік її правої руки на зап'ясті.
На тому ж знімку крупним планом вона одночасно виставила напоказ свої обручки: обручку і каблучку для заручин, отримані в подарунок від Джастіна Бібера.
У Гейлі велика колекція витончених татуювань, одна з яких являє собою букву "J" і зірку, яку вона зробила на першу річницю весілля.
На тому ж сеансі їй також зробили напис "краса" португальською на правому боці шиї.
Одним з її перших татуювань був контур ромба за правим вухом, який вона зробила приблизно в лютому 2019 року.
Її останнім витвором, судячи з усього, є татуювання "Нью-Йорк" на шиї збоку, як розповів її татуювальник ще в грудні 2021 року. У Гейлі є напис "коханець" за лівим вусі. У Джастіна Бібера теж є тату на шиї, але він після повідомив, що Гейлі попросила його припинити робити татуювання на цьому місці, тож тепер він зосередився на своїй спині.
"Спина все ще відкрита. Дітей у мене поки немає, тому я подумую зробити на спині їхні портрети", — розповів Джастін про свої плани, у якого вже понад 60 татуювань. Кисті рук він прикрашати малюнками не хоче, тож незачепленими залишилися тільки ступні та ноги.
Поки співак роздумує над тим, щоб покрити все своє тіло татуюваннями, Гейлі воліє робити маленькі акуратні малюнки.
У неї також є кілька делікатних прикрас на правій руці, які гармоніюють з її прикрасами і манікюром.
У Гейлі також є парне татуювання з її кузиною Айрленд — напис "Болдвін". А її ключицю прикрашає маленьке сердечко.
Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер запідозрили в тому, що вона вагітна. Але модель сказала, що це тільки чутки.