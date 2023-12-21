Вʼячеслав Узелков вдруге одружується

Боксер вже 5 років як розлучений. Однак, це вже не перше повідомлення про одруження. Ще у 2022 році В'ячеслав повідомляв, що одружується.

44-річний український боксер, телеведучий та фітнес-тренер Вʼячеслав Узелков зізнався, що планує вдруге одружитися. Радісною звісткою про заручини він поділився на своїй сторінці в Фейсбук.

Зокрема, Узелков опублікував пост про зміну статусу з неодруженого та уточнив, що заручився зі своєю новою обраницею.

Узелков наголосив, що вони разом, однак не сказав, про кого йде мова та хто ж все-таки став його обраницею. Можливо мова йде про ту ж саму обраницю з якою Узелков планував одружитися на початку 2022 року. Тоді спортсмен відповідаючи на питання підписників заявив, що одружується. Однак, також не уточнив на кому. У 2021 році боксер все ж згадував про кохану. Тоді він заявив, що їй трохи більше за 30 років і вони давно знайомі.

Однак, хто цього разу полонив серце Вʼячеслава він вирішив не розповідати. Можливо мова йде за ту ж саму жінку. Оскільки спортсмен написав: "Нарешті ми це зробили і ми разом і до кінця".

Вочевидь про цю подію Узелков мріяв давно, однак з якихось причин не міг цього зробити.

В'ячеслав Узелков про одруження

Звісно підписники тренера не змогли пройти повз радісної звістки і почали його вітати з подією.

До привітань приєднався і його колега Василь Вірастюк, який запитав у Вʼячеслава: "Хто вона? Засвіти свою обраницю". На що Узелков відповів: "Я вже одну показував і казав на всесвіт, але вона мене кинула і послала. Тому, нікому і ні про неї ніщо".

Звісно такого коментаря Вірастюк не оминув і написав відповідь: "Щастя полюбляє тишу".

Варто відзначити, що В'ячеслав Узелков вже був одружений. Його обраницею була Марина Божемська. Пара 22-роки була одружена. Має двох спільних дітей.

У 2018 році пара розлучилася зі скандалом. Тоді дружина Узелкова звинуватила його в абюзі. Також вона заявилалам, що чоловік не допомагає з вихованням дітей і навіть не хоче з ними бачитися.

Нагадаємо, Софі Тернер і Джо Джонас возз'єдналися на Різдво після розлучення.