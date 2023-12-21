Принц Гаррі та Меган Маркл пригадали своє перше Різдво в королівській сімʼї
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Принц Гаррі та Меган Маркл пригадали своє перше спільне Різдво в королівській родині. Про це пише Express.
Як повідомляється, син принцеси Діани залишив Меган Маркл "розбитою" після курйозу на їхньому першому в історії королівському Різдві у 2017 році.
Подружжя та двоє їхніх дітей, принц Арчі та принцеса Лілібет, цього року не будуть проводити Різдво з членами королівської родини у Великобританії. Однак у перші дні їхнього роману пара справді пережила королівське Різдво разом, коли Меган супроводжувала коханого до маєтку в Норфолку.
Коли американська акторка приєдналася до королівської сім'ї на Різдво у 2017 році, "Фірма" порушила кілька правил, щоб це сталося, оскільки пара ще не була одружена.
Попри те, що Меган, здавалося б, намагалася справити враження, вона зробила одну помилку.
У документальному серіалі пари від Netflix, який вийшов у грудні 2022 року, Маркл пригадала своє перше королівське Різдво.
Їй настільки сподобалася святкова атмосфера, що Меган навіть зателефонувала своїй мамі, щоб розповісти, наскільки це було чудово.
Меган згадувала: "Я так яскраво пам’ятаю перше Різдво в Сандрінгемі. Я дзвоню своїй мамі, і вона запитує: "Як справи?"
Потім вона додала: "І я сказала: "Боже мій, це неймовірно". Це просто велика сім’я, як я завжди хотіла. І був просто цей постійний рух, енергія та веселощі".
Тоді кохана принца Гаррі зазначила, що ввечері сиділа поруч із принцом Філіпом, або, як вона сказала, "дідусем Х".
"І я просто подумала, що це було так чудово. Я сказала: "О, ми спілкувалися, і це було так чудово". І я говорила про це і говорила про це. Він [принц Гаррі] сказав: "У нього поганий слух. Він нічого не чув, що ти говорила".
Нагадаємо, за якої умови Меган Маркл може повернутися в королівську родину.
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