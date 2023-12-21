Ілона Гвоздьова в мереживній білизні показа, як виглядають її груди після пластики

Ілона Гвоздьова два місяці тому перенесла пластичну операцію по збільшенню розміру грудей.

35-річна танцівниця Ілона Гвоздьова вперше після пластичної операції на грудях знялася у відвертій фотосесії. Відеороликом з бекстейджу хореограф поділилася в своєму інстаграмі.

На відео видно як Ілона позує в білому брючному костюмі з яскравими золотими ґудзиками. Під жакет Ілона одягнула прозору білу блузку без рукав.

На відео також можна розгледіти мереживний бюстгальтер та "нові" груди танцівниці.

Звісно перш за все це була рекламна інтеграція, яку відзняла Ілона Гвоздьова, однак її шанувальники все ж звернули увагу переважно на груди. Після операції танцівниці по збільшенню розміру грудей минуло лише два місяці. Однак, до цього хореограф змушена була ходити в спеціальному бандажі для грудей.

Вочевидь, вже лікарі дозволили Ілоні одягати привабливу білизну і позбутися бандажу.

Звісно шанувальники підмітили Гвоздьовій привабливість змін в її зовнішності. "Не знаю, що ви рекламуєте, але груди бомбезні". "Гарно. Хто б, що не казав… Пасує. Дуже". "Вау, просто красуня".

Один із підписників навіть звернувся до танцівниці з проханням презентувати свої нові груди. Зокрема, він попросив зробити "до" та "після".

"Ілона. Коли вже буде презентація грудей? Такий прогрів був. Я так хвилювався, наче мені операцію робили. От чесне слово. Так, де ж детальна презентація було-стало? Підписники чекають, хвилюються".

Варто відзначити, що пластичну операцію по збільшенню розміру грудей Ілона Гвоздьова зробиоа наприкінці жовтня в одній зі столичних клінік. Танцівниця не стала занадто збільшувати груди і вставила імплантат об'ємом 320 мілілітрів, що за мірками означає другий розмір.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова показала доньку, яка підросла.