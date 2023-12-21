Сара Джессіка Паркер заявила, що їде з Нью-Йорка

Разом із чоловіком Меттью Бродеріком акторка повезе до Лондона прем'єру свого успішного шоу Plaza Suite.

58-річна американська акторка і продюсерка Сара Джессіка Паркер повідомила своїм підписникам в Instagram, що в січні привезе до Лондона свою надзвичайно успішну п'єсу "Плаза-сьют" після її показу в Америці.

У серії опублікованих фотографій було кілька знімків, зроблених у Лондоні, а також один із Нью-Йорка.

"Знову на репетиції нашого лондонського показу @plazasuitebway. Горизонт, яким я бачу його щодня. З нашої репетиційної студії @mtc_nyc Незабаром нові горизонти, новий красивий театр @savoytheatreldn, нова публіка і нові спогади. Збирай багаж! Прощавай, Нью-Йорк, здрастуй, Лондон. X, SJ", — йдеться у підписі.

У синопсисі Plaza Suite йдеться про те, що це — "веселий і гострий погляд на кохання і шлюб, який підкорив бродвейську публіку".

"Не пропустіть свій єдиний у житті шанс побачити, як ці два актори світового класу грають три різні пари, що зупиняться в одному культовому готельному номері", — свідчить опис.

Сара і Меттью разом з 1991 року і одружилися 1997 року. У пари троє дітей: 20-річний син Джеймс і 14-річні дочки-близнючки Меріон і Табіта.

Сім'я живе в красивому таунхаусі у Вест-Віллідж у Нью-Йорку, а місцеві жителі називають Сару "королевою Вест-Віллідж". Хоча зірка та її сім'я відносно конфіденційні, вона час від часу розповідає про своє особисте життя.

Говорячи про сімейні обіди, вона, наприклад, зізналася, що всі вони були домашніми людьми, вважали за краще готувати щовечора і відмовлялися від бажання вийти куди-небудь або зробити замовлення:

"Ми готуємо щовечора. Це джерело величезної гордості для всіх. Але це також загадково, тому що ми просто не підкоряємося порядку як сім'я. Ми дійсно готуємо 5-6 вечорів на тиждень, це точно. Ми намагаємося завжди влаштовувати недільну вечерю — запрошуємо людей".

Сара також поділилася, що разом із чоловіком виховувала своїх трьох дітей так, щоб вони наполегливо працювали заради своєї мрії і при цьому мали доступ до того, що їм потрібно.

"Я думаю, що для дітей це чудовий спосіб життя, коли їхні потреби задовольняють — бути нагодованими, у безпеці та коханими, важливі речі в житті: книжки, їжа та цікаві враження, і їм тепло взимку та прохолодно влітку. Але вони мають жадати чогось, вони мають чогось хотіти. І нас також має цікавити, який вони внесок у це роблять?", — наголосила акторка.

Раніше Фокус писав, що Сара Джессіка Паркер висловилася про старіння.