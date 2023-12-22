Зимове сонцестояння 22 грудня. Що можна і чого не можна робити в цей день

Сьогодні — найкоротший день у році, далі в північній півкулі починає збільшуватися світловий день.

Астрологиня Альбіна Пономаренко розповіла, що таке зимове сонцестояння, від чого залежить його дата, а також що можна і не можна робити в цей день.

Що таке зимове сонцестояння?

Це астрономічне явище, за якого Сонце досягає свого найвищого або найнижчого положення на небесній сфері протягом року. Існує два основних типи сонцестоянь: літнє та зимове. Літнє сонцестояння відбувається, коли Сонце досягає найпівнічнішого положення щодо екватора, зазвичай у середині червня, маркуючи початок літа на північній півкулі. Зимове сонцестояння, навпаки, настає, коли Сонце досягає найпівденнішого положення відносно екватора, зазвичай наприкінці грудня, і позначає початок зими на північній півкулі. Ці явища відбуваються через нахил Землі щодо своєї орбіти навколо Сонця.

Від чого залежить дата зимового сонцестояння?

У 2023 році зимове сонцестояння припадає на 22 грудня, оскільки наступний рік — високосний, але в інші роки воно частіше припадає на 21 грудня, також буває і 23 грудня. Дата варіюватиметься в межах кількох днів через складну орбіту Землі навколо Сонця і відмінності в довжині року. Рік за григоріанським календарем не точно дорівнює 365 дням, і для врахування цієї додаткової частини дня в календар вводяться високосні роки. Точний час сонцестояння залежить від багатьох чинників, включно з шляхами Землі і Сонця навколо їхніх орбіт, а також впливом гравітації інших тіл у Сонячній системі.

Що зимове сонцестояння означає в езотериці?

З езотеричного погляду зимове сонцестояння часто розглядають як період глибокого внутрішнього переосмислення, трансформації та сходу. Багато езотеричних і духовних традицій бачать у цьому часі символічне воскресіння світла і нового початку. У період зимового сонцестояння ночі найдовші, а світло Сонця починає долати темряву, що символізує подолання темних аспектів і настання світла, як духовного просвітлення.

Багато культур і релігійних традицій пов'язують зимове сонцестояння зі святами та обрядами, наприклад, із Різдвом у християнстві. В езотеричному контексті це може також розглядатися як період внутрішнього відродження і духовного зростання, коли людина звертається до свого внутрішнього світла і мудрості.

Що можна робити в день зимового сонцестояння

загадувати бажання і планувати майбутнє;

робити генеральне прибирання, виносити сміття, чистити свій простір;

приступати до чогось нового;

палити свічки, як це робили наші предки — вважається, що цей жар допомагає сонцю повернутися в наш світ. Також можна обійти будинок із запаленою свічкою з шавлією — це віджене злі сили.

Чого не можна робити в день зимового сонцестояння

проводити день у компанії незнайомців, інакше весь наступний рік можна так і не знайти своє кохання, або справжніх друзів і так і залишитися на самоті;

позичати гроші;

залишати важливі справи незакінченими, і варто обов'язково розрахуватися зі старими боргами;

сваритися з рідними та близькими. Інакше конфлікти, розпочаті в день зимового сонцестояння, розтягнуться на десятиліття.

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