Злата Огнєвіч розповіла, що через нечесного власника концертної агенції змушена була скасувати низку своїх концертів.

37-річна українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, що стала жертвою шахраїв, через що змушена була скасувати свої концерти. Про це вона розповіла у своєму дописі в інстаграм.

"Друзі. Маю для вас новину, яка мене позбавила спокою і вразила до глибини душі. Концертна компанія @_starlabel_ , яка займалась організацією моїх концертів, виявилась шахрайською. Її власник Тарас Доненко- абсолютно безвідповідальна людина. Його місцеперебування наразі невідоме. У зв‘язку з цими обставинами, я змушена скасувати усі заплановані концерти", — сказала Огнєвіч.

Співачка також розповіла, що постраждали й інші артисти. Мова йде про гурт "Скай" та його лідера Олега Собчука.

Огнєвіч також розповіла, що нині місцезнаходження підозрюваного невідоме. Зараз цим питанням займаються правоохоронні органи.

"Мені прикро, що кошти, які я планувала задонатити на ЗСУ, зникли разом з Тарасом Доненко. Його особою вже займаються юристи та правоохоронні органи", — додала співачка.

Наразі відомо, що скасували виступи співачки у Миколаєві, Львові, Ужгороді, Харкові та Києві.

"Зі сторони нашої команди ми докладемо максимум зусиль, щоб вирішити цю прикру ситуацію і змусити Тараса Доненко повернути усі кошти за квитки. Дякую, що зі мною. Це дуже непрості часи, але я продовжу вірити в справедливість", — резюмувала співачка.

Поки концертна агенція, яку Злата Огнєвіч звинувачує в шахрайстві ніяк не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, поліція затримала фаната Злати Огнєвіч, який погрожував їй розправою.