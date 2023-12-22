Вагітна Сьюкі Вотергаус показала фото з відпустки з Робертом Паттінсоном

Сьюкі провела відпустку з Робертом Паттінсоном у тропіках.

31-річна британська модель і співачка Сьюкі Вотергаус, яка тепер офіційно стала нареченою актора Роберта Паттінсона та виношує його дитину, показала свій кругленький живіт під час відпочинку в Сент-Люсії, куди вирушила разом із коханим. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі, продемонструвала безліч яскравих образів під час відпустки в тропіках.

На одній із фотографій дівчина позує в бікіні кремового відтінку з квітковим візерунком, а голову вона покрила шарфом червоного кольору слонової кістки.

Ще одне вбрання складалося з білої футболки з графічним малюнком і помаранчевим принтом, увінчаної візерунчастою курткою в стилі кімоно. Модниця доповнила образ глянцевими окулярами в чорній оправі та лінзами світло-червоного відтінку.

На ній була добірка модних прикрас сріблястого кольору, зокрема намиста й сережки, від бренду AGMES.

Третій стильний ансамбль складався з червоного топа-футляра, зробленого з бандани, одягненого під чорно-білі шорти з принтом і сорочку в тон. Сьюкі зробила селфі в дзеркалі, додавши до свого образу хустку та коричневу плетену велику сумку.

Найжіночніший ансамбль Сьюкі складався з білої сукні з принтом у вигляді великих жовтих, червоних і помаранчевих квітів і асиметричним дизайном на одне плече.

Зірка, яка народилася у Великій Британії, мала неймовірний вигляд на тлі сонця, що майже повністю зайшло.

Крім своїх селфі, Сьюкі опублікувала кілька знімків чудових пейзажів і моментів: чистого бірюзового моря, що проглядає крізь пишні зелені листя дерев, черепахи, краба серед квітів і книжки "Весела погода".

Раніше Фокус писав, що Роберт Паттінсон подарував Сьюкі каблучку для заручин вартістю 330 тисяч доларів.