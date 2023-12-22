Кінокритики рознесли сиквел "Аквамена": що не так із продовженням історії

Оглядачі не вірять, що фільм стане хітом найближчих вихідних і святкового сезону загалом.

Довгоочікуваний вихід сиквела "Аквамена" під назвою "Аквамен і загублене царство" вартістю 215 мільйонів доларів затьмарився вельми прохолодним прийомом критиків, які впевнені, що картина не викличе фурору в цей святковий сезон.

У проєкті Джеймса Вана Джейсон Момоа повертається в ролі Артура Каррі, нині короля Атлантиди, який одружився з Мерою (Ембер Герд), став батьком сина і ділить своє життя між сушею і морем. Він також знайшов заклятого ворога в особі Чорної Мантри (Абдул-Матін II).

У день прем'єри 22 грудня супергеройський бойовик отримав оцінку 36% на сайті Rotten Tomatoes, опинившись між рейтингами фільмів "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" (29%) і "Чорний Адам" (38%).

Рейтинг фільму на Rotten Tomatoes

Оглядачі рознесли в пух і прах стрічку розширеного всесвіту DC.

Перша хвиля рецензій визнала сюжет "шаблонним" і таким, що має "ювенільний відтінок".

"Втомлені кліше, сюжет, який можна забути, і акторський склад, що постійно змінюється, — якщо це останній фільм у розширеному всесвіті DC, він має впасти на дно і ніколи більше його не побачити. Після 124 довгих хвилин і фільм, і глядачі глибоко в щось занурюються — але це не морська вода" — написав критик The Guardian Пітер Бредшоу. Він також зазначив: "Франшиза "Аквамен" просто пливе по похмурих глибинах, як викинутий пластиковий пакет, який ось-ось задихнеться".

"У міру того, як фільм заглиблюється у свої міфи, "Загублене царство" стає дедалі більш і більш шаблонним, нібито фільм опинився між тим, щоб бути самим собою, і взагалі нічим", — пише IndieWire.

Лінда Маррік з HeyUGuys заявила, що фільм "бореться з юнацьким тоном, провислим сценарієм і акторським складом, який не може впоратися з хиткими пісками цих проблем".

"Навіть актори, здається, стомлені безглуздістю цього продовження", — додав Variety.

Більшість рецензій відображають тенденцію розвитку фільмів про супергероїв цього року, оскільки багато адаптацій коміксів не змогли привернути аудиторію. Так, у нещодавній оцінці Rotten Tomato Shazam! "Лють богів" отримала оцінку 49%, а "Флеш" — 63%. "Блакитний жук" показав набагато більш разючі 78%.

Ще до того, як з'явилися негативні відгуки, "Аквамен-2" був об'єктом негативних чуток. У середині вересня, коли Warner Bros. випустила трейлер фільму "Аквамен і загублене царство", на Reddit з'явилися тривожні документи у справі про наклеп між Джонні Деппом і Ембер Герд. У них терапевтом Герд описувалася ворожа атмосфера на знімальному майданчику "Аквамена", де, ймовірно, п'яний Момоа одягався, як Депп, і наполягав на тому, щоб Герд виключили з ролі Мери.

Представник DC тоді спростував характеристику Герд, заявивши: "Джейсон Момоа завжди поводився професійно на зйомках "Аквамена і втраченого царства".

У записах терапевта також сказано, що Герд відчувала відсутність підтримки з боку режисера фільму Вана.

Раніше Фокус писав, що сиквелу "Аквамена" пророкували касовий провал ще до прем'єри фільму, а також ділився власною думкою з приводу фільму.