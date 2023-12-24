Дідух, кутя та колядки: головні різдвяні традиції в Україні

Різдво — особливе свято, насичене традиціями та звичаями, які протягом століть передаються з покоління в покоління. Ось кілька основних різдвяних традицій в Україні.

Які різдвяні традиції існують в Україні?

Святвечір

Особливою подією напередодні Різдва є Святвечір, який святкують 24 грудня. За цією трапезою прийнято розговлятися після 40-денного Різдвяного посту, за стіл сідати після того, як зійшла перша зірка, а також після прочитання молитви. Традиційно на Святвечір подають 12 страв, що символізують 12 місяців у році. Ці страви часто включають кутю, борщ, вареники, рибу, капусту, гриби та інші продукти. Хліб відіграє важливу роль у ритуалах Святвечора. Господиня дому пропонує першу скибку хліба члену родини з найкращими побажаннями.

Традиційна страва на Святвечір — кутя Фото: Getty Images

Кутя

Це страва з пшона, меду, горіхів, маку та води, яку готують і подають на Святвечір. Кожен із цих компонентів несе свій символічний сенс: пшоно — знак багатства і достатку, мед — солодкість життя, горіхи — сила і здоров'я, мак — вічну любов, а вода — символ очищення. Кутя символізує спільність і єдність родини.

Дідух

Головною прикрасою оселі вважається дідух — сніп пшеничних стебел, що символізує дух наших пращурів, а також добробут дому, оберіг роду. Вважається, що в ці дні наші предки повертаються, щоб провести час зі своїми сім'ями. Дідух ставлять на найпочесніше в домі місце — під образами.

Вертеп

Вертеп — це традиційна українська вистава або пастораль, що розповідає про народження Ісуса Христа. У різних регіонах України вертепи можуть мати свої особливості в оформленні та традиціях. Вертепи часто поєднуються з колядками — піснями, що їх виконують колядники, які розповідають про народження Христа і приносять побажання благословення дому.

Колядки

Напередодні Різдва, у Святвечір, прийнято колядувати. Молоді люди ходять по домівках, співають різдвяних пісень (колядок) і бажають благословення. Вважається доброю прикметою, якщо до вас зайшли колядувати — значить рік буде вдалим і врожайним.

Колядувальники в Україні Фото: Getty Images

Освячення води

У день Різдва віряни приносять свою воду до церкви для освячення священною водою. Цю воду вважають цілющою і приймають у будинках як символ благословення.

Святкування

Після Святвечора різдвяні святкування тривають ще місяць. У цей період наші пращури влаштовували народні гуляння, де люди веселяться, співають, танцюють і вітають одне одного зі святом.

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