Напередодні Різдва: Кейт Міддлтон продемонструвала яскравий кардиган (фото)

До образу королівська персона додала сережки лондонського бренду.

Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці в яскравому кардигані. Знімками ділиться Instagram-акаунт принца та принцеси Уельських.

Дружина майбутнього короля Великобританії відвідала різдвяне чаювання в рамках цьогорічної трансляції "Разом на Різдвяну колядку".

"Троє надихаючих людей, які дійсно змінюють життя молоді… Рассел, Рей та Бренда, було дуже приємно познайомитися з вами!" — написала кохана принца Вільяма.

Напередодні Різдва мама трьох дітей обрала яскравий святковий образ: кардиган з кашеміру Miu Miu за 1350 фунтів стерлінгів (близько 62 тисяч грн) та штани в тон.

Волосся принцеси було розпущене, а в ролі аксесуарів вона додала перламутрові сережки у вигляді цвітної капусти лондонського бренду Cassandra Goad за 4360 фунтів стерлінгів (понад 200 тисяч грн), за даними порталу Royal Fashion Police.

Кейт Міддлтон

"Я думаю, у Кейт більше королівських занять, ніж у королеви-консорт. Не можу дочекатися, щоб побачити її королевою Англії", "Принцеса Уельська така справжня і заземлена. Навіть через фото та відео я відчуваю, наскільки вона причетна до того, що робить", — реагують на нову появу Міддлтон користувачі мережі.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, що принц та принцеса Уельські планують робити на Різдво 2023.

Також Фокус писав про секрет щасливих стосунків принца Вільяма та Кейт Міддлтон.