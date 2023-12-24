Кетрін Зета-Джонс поділилася передріздвяним кадром з Майклом Дугласом (фото)

До подружжя приєдналися двоє їхніх дітей — Керіс та Ділан.

54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала передріздвяне фото з чоловіком, американським актором Майклом Дугласом, якому 79 років. Знімок зірка екрану опублікувала в Instagram.

"Святвечір… в Індії. Курочка tikka masala і цей хлопець…" — написала мама двох дітей.

На знімку зірковий дует позував у сонцезахисних окулярах та головних уборах. Кетрін Зета-Джонс обрала чорний образ.

Зазначимо, що курочка tikka masala — це шматочки курки в пряному соусі.

Майкл Дуглас з дружиною Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Різдво 2023 року зіркова родина зустріне в Індії в повному складі. На іншому кадрі показалися двоє дітей подружжя — 23-річний Ділан та 20-річна Керіс.

"Вершина храму", — написала британська акторка та показала дозвілля чоловіка з їхніми спадкоємцями.

Майкл Дуглас з дітьми Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Американський актор та його обраниця одружилися у 2000 році. Наразі вони виховують двох спільних дітей. Також у Майкла Дугласа є первісток Кемерон від союзу з кінопродюсеркою Діандрою Люкер. Нещодавно він відзначив 45-річчя.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс показала себе без косметики на відпочинку.

Також Фокус писав про появу Кетрін Зети-Джонс з чоловіком та сином на кінофестивалі в Індії наприкінці листопада 2023 року.