54-річна Кетрін Зета-Джонс показала себе без макіяжу (фото)
Зірка екрану відпочиває біля океану посеред зими.
54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала себе без макіяжу. Кадрами відпочинку зірка фільму "Маска Зорро" ділиться в Instagram.
На фото дружина Майкла Дугласа, 79, постала в яскравому парео та сонцезахисних окулярах. Волосся зірка екрану залишила розпущеним та повністю відмовилася від макіяжу. Кетрін Зета-Джонс відпочиває біля океану.
На іншому знімку мама двох дітей зняла окуляри та також продемонструвала свою природну красу.
"Готуюсь зробити фотозйомку в бікіні. Може зайняти трохи часу", — написала акторка.
Також Кетрін Зета-Джонс продемонструвала свої підтягнуті ноги на фоні океану.
Ймовірно, знаменитість досі відпочиває в Індії, куди вона нещодавно прилетіла на кінофестиваль у компанії чоловіка та їхнього первістка Ділана. Британська зірка та американський актор, старший за неї на понад 20 років, одружилися у 2000 та виховують двох спільних дітей. Окрім сина, у подружжя підростає донька Керіс.
Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс з чоловіком відзначила 23-ту річницю одруження.
Також Фокус писав про появу Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа з їхнім сином на кінофестивалі в Індії.