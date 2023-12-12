54-річна Кетрін Зета-Джонс показала себе без макіяжу (фото)

Зірка екрану відпочиває біля океану посеред зими.

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54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала себе без макіяжу. Кадрами відпочинку зірка фільму "Маска Зорро" ділиться в Instagram.

На фото дружина Майкла Дугласа, 79, постала в яскравому парео та сонцезахисних окулярах. Волосся зірка екрану залишила розпущеним та повністю відмовилася від макіяжу. Кетрін Зета-Джонс відпочиває біля океану.

На іншому знімку мама двох дітей зняла окуляри та також продемонструвала свою природну красу.

"Готуюсь зробити фотозйомку в бікіні. Може зайняти трохи часу", — написала акторка.

Також Кетрін Зета-Джонс продемонструвала свої підтягнуті ноги на фоні океану.

Ймовірно, знаменитість досі відпочиває в Індії, куди вона нещодавно прилетіла на кінофестиваль у компанії чоловіка та їхнього первістка Ділана. Британська зірка та американський актор, старший за неї на понад 20 років, одружилися у 2000 та виховують двох спільних дітей. Окрім сина, у подружжя підростає донька Керіс.

Кетрін Зета-Джонс

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс з чоловіком відзначила 23-ту річницю одруження.

Також Фокус писав про появу Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа з їхнім сином на кінофестивалі в Індії.