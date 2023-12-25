Чоловік принцеси Беатріс створив неймовірно стильну різдвяну ялинку (фото)

Едоаржо Мапеллі-Моцці — відомий забудовник і дизайнер, який часто показує роботи свого бюро в соцмережі.

40-річний італійський аристократ і бізнесмен, чоловік британської принцеси Беатріс Йоркської Едоардо Мапеллі-Моцці відомий як дуже талановитий дизайнер інтер'єрів. Періодично на своїй сторінці в соцмережі він ділиться фотографіями, де зображена робота його бюро Banda Property. Не дивно, що один з останніх постів аристократа-дизайнера був присвячений Різдву і святковій атмосфері.

Він опублікував фото дуже стильного і традиційного різдвяного декору. Високе хвойне дерево прикрашене ультрамодними бантами темно-помаранчевого відтінку з більш щільної тканини з більш тонкими кісточками з темно-сірого оксамитового матеріалу, що додає глибини. Також на гілках балансували запалені тонкі свічки. Під ялинкою лежало безліч подарунків у сільському коричневому паперовому пакуванні та з білими бантами зі стрічок.

Дерево було сфотографовано в тьмяно освітленому приміщенні з похмурою атмосферою. У кімнаті була мантія, прикрашена гірляндою з листя, свічниками і квітами приглушених відтінків. Над каміном висіла картина, пофарбована в кольори, що перегукуються з відтінками різдвяних прикрас.

Завершував простір низький журнальний столик у сільському стилі з мигдальним печивом і келихами для коктейлів, а також ефектна люстра.

На акаунт, де Едоардо ділиться інтер'єрними проектами, підписано понад 143 тисячі осіб. Інші приміщення його авторства включають приголомшливу мармурову кухню з чорними меблями й акцентами кольору хакі, нейтральну спальню з яскравим синьо-білим килимом із малюнком і мінімалістську вітальню з диваном у формі підкови і великими вікнами від підлоги до стелі.

Серед знімків його розкішних творів є кілька рідкісних сімейних моментів. У вересні забудовник поділивсячарівною фотографією маленької Сієнни, зробленою на її день народження.

"З Днем Народження, малятко. Ти приносиш нам стільки любові й радості щодня", — написав він, додавши кілька смайликів.

Дівчинка була одягнена в чарівну сукню, прикрашену яскравими квітами, і солом'яний капелюх.

Він також відзначив особливу подію зі своєю дружиною у своєму публічному акаунті в Instagram — рідкісний прояв любові до членів королівської сім'ї. "Вітаю з річницею весілля найпрекраснішу дружину у світі. Я такий вдячний за кожен момент, який ми пережили, за кожне випробування, яке ми подолали, і за кожну мрію, яку ми разом переслідували. Я люблю тебе більше, ніж можуть висловити слова, і мені не терпиться відсвяткувати з тобою ще багато ювілеїв", — свідчить підпис.

Пара одружилася 2020 року. Через пандемію Covid-19 їхнє весілля, що відбулося в каплиці Всіх Святих Королівської ложі, пройшло у форматі приватної сімейної церемонії. Парафіяльна церква розташована на території Великого Віндзорського парку.

Раніше Фокус писав, що принцеса Беатріс приїхала до Вестмінстерського абатства з пасинком на концерт різдвяних гімнів.