Як позбутися похмілля: 7 домашніх засобів, які завжди під рукою

Якщо ви напередодні пили багато алкоголю, то очевидно, що на ранок у вас може бути погане самопочуття і головний біль. Впоратися з наслідками похмілля допоможуть домашні засоби.

Похмілля — це неприємне відчуття, з яким ви прокидаєтеся після надмірного вживання алкоголю. Симптоми похмілля дуже індивідуальні й залежать від особливостей організму, а також від типу та кількості випитого алкоголю. Похмілля зазвичай минає саме по собі протягом дня і швидкого лікування не існує, оскільки організму потрібно багато часу, щоб відновитися. Якщо ви відчуваєте похмілля, ви можете спробувати прості домашні засоби, щоб трохи полегшити стан. Про це пише Pharm Easy.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Фото: Getty

Алкоголь подразнює слизову оболонку шлунка, спричиняючи надмірне вироблення кислоти. Надлишкова кислота в шлунку спричиняє відчуття нудоти та дискомфорту.

До основних симптомів похмілля відносять:

блювання, біль у шлунку та нудота;

порушення сну;

слабкість і втома;

солі в м'язах;

спрага;

потовиділення;

тремор;

тривога, депресія і дратівливість;

запаморочення;

підвищений кров'яний тиск;

чутливість до звуку та світла;

головний біль.

Чарівних ліків від похмілля не існує, просто дайте своєму організму достатньо часу, щоб оговтатися від токсичного впливу алкоголю. Однак ви можете спробувати ці домашні засоби, щоб впоратися із симптомами та прискорити одужання.

Пийте багато рідини

Фото: Freepik

Вживання алкоголю сприяє частому сечовипусканню, що призводить до втрати рідини. Якщо ви також відчуваєте пітливість, діарею і блювоту, ваш організм може бути сильно зневоднений. Щоб відновитися після вживання алкоголю, після пробудження постарайтеся пити більше води.

Їжте вуглеводи

Вживання алкоголю може знизити рівень цукру в крові, що призводить до втоми та головного болю. Під час запою люди часто забувають їсти, що спричиняє зниження рівня цукру в крові. Надходження вуглеводів в організм може допомогти полегшити симптоми похмілля. Ви можете спробувати прісну їжу, наприклад, тости або крекери. Це допоможе звести до мінімуму нудоту та підвищити рівень цукру в крові.

Пийте чай або каву

Фото: Pixabay

Кофеїн, присутній у каві та чаї, діє як стимулятор. Це може допомогти впоратися із сонливістю, яка супроводжує похмілля. Заваріть свій улюблений чай або каву, коли прокинетеся. Таким чином, ви зможете полегшити стан і прибрати неприємні симптоми.

Відпочивайте

Вам потрібно багато відпочивати, щоб оговтатися від похмілля. Вплив алкоголю може вплинути на вашу працездатність, навіть якщо наступного ранку ви почуваєтеся добре. Намагайтеся спати якомога більше, щоб впоратися із втомою.

Додайте женьшень

Женьшень може допомогти вам швидше вивести алкоголь з організму, оскільки він посилює метаболізм алкоголю. Він також може бути ефективним при отруєнні алкоголем і діє як засіб проти похмілля. Наприклад, ви можете заварити трохи свіжого женьшеню і випити чай.

Імбир

Фото: Freepik

Імбир є природним антиоксидантом, що робить його природним засобом для боротьби з токсичністю алкоголю. Імбир також може ефективно полегшити симптоми похмілля, такі як діарея, нудота і блювота, та зменшити дискомфорт. Тому, після пробудження, можете випити трохи свіжого імбирного чаю, щоб полегшити симптоми.

Дайте собі час

Вам знадобиться щонайменше 24 години, щоб позбутися всіх симптомів похмілля. Вашому організму потрібен час, щоб очиститися від усіх побічних продуктів алкоголю, отримати достатню кількість рідини, відновити печінку та інші функції організму.

Можна також пити напої, багаті на електроліти. Це допоможе заповнити втрату солей і калію через вживання алкоголю. Також позбутися похмілля допоможуть фруктові соки та мед.

Часто думають, що вживання більшої кількості алкоголю може допомогти подолати похмілля. Однак це не так. Уникайте вживання алкоголю, це не полегшить симптоми, а лише посилить інтоксикацію.

Похмілля може бути надокучливим, а іноді дуже болісним. Пиття великої кількості води та вживання продуктів, багатих на вуглеводи, — ось основні способи, що сприяють одужанню.

Нагадаємо, головний біль може погіршити якість життя і знизити працездатність, але, на щастя, існує безліч домашніх засобів, які можуть швидко зняти біль.

Раніше Фокус писав про те, що робити, якщо ви переїли: 9 корисних порад.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.