Майстриня манікюру показала новий тренд покриття нігтів для чоловіків (відео)

Майстриня вважає, що в декорі чоловічих нігтів немає нічого поганого, і пропонує ламати шаблони.

Використання в манікюрі стразів і каменів — давно відома практика, яка має дуже багато шанувальників. Однак нейл-майстер Анушка Скарлет Анастасія, співзасновниця Nuka Nails у Західному Лондоні, вирішила, що самих лише каменів недостатньо, і почала використовувати в декорі нігтів ланцюжки зі срібла й золота. Подібну послугу вона пропонує не тільки жінкам, а й чоловікам. Як робить покриття клієнтам чоловічої статі, Анушка показала в Instagram. Зараз вона просуває новий тренд під назвою "Чоловічий манікюр із ланцюжками". Це вид нейл-арту, в якому навколо добре доглянутого нігтя надягається срібний ювелірний ланцюжок.

Використовуючи модель-чоловіка для демонстрації, Анушка сказала, що вона "одержима" цим видом манікюру, і закликала більше чоловіків приєднатися до нової тенденції, оскільки вона надає "серйозну маскулінну (чоловічу) енергію".

"Я щиро думаю, що це, мабуть, найелітніший чоловічий манікюр, який я коли-небудь робила. Тому спочатку мене надихнув гриль, простота вікна. Щойно я отримала в свої руки цей масивний срібний ланцюжок від прикрас Pup Up, я зрозуміла, що мені потрібно робити. Представляю вам чоловічий манікюр Chained Windows", — заявила майстриня.

У кліпі покроково описано процес створення манікюру від початку до кінця. Спочатку користувачі бачать доглянутий і підстрижений ніготь, покритий товстим шаром блискучого "суперчистого" прозорого лаку. Потім Анушка наносить по краях нігтьового ложа щось схоже на прозорий клей для нігтів, а коли він закріпився, майстриня прикріпила низку тонких срібних прикрас-ланцюжків по контуру нігтя. Усе це вона робила повільно, щоб переконатися, що ланцюжок приклеївся, як треба.

Описуючи свій метод детальніше, вона продовжила:

"Два ефектні металеві нігті поверх надчистої прозорої основи, змішаної з матовим і глянцевим покриттям. Чесно кажучи, я одержима. Я за те, щоб хлопці робили манікюр. Я вже багато років кажу, що нейл-арт призначений не тільки для жінок. Чому це має бути так? І, чесно кажучи, я відчуваю, що цей дизайн може змінити думку деяких. Він настільки відрізняється від класичного, можливо, більш жіночного нейл-арту, який ми всі знаємо. Особисто я вважаю, що в цьому є серйозна енергетика. Для мене це схоже на прикраси, тільки для нігтів. Те ж саме, що хлопці надягають каблучки, намиста, пірсинг — що в цьому особливого? Просто ми ще не звикли до того, що хлопці роблять манікюр? Я відчуваю, що нам потрібно змінити це і нормалізувати".

Фото: anouskaanastasia/instagram

Відео зібрало сотні тисяч переглядів і тисячі коментарів, причому не завжди позитивних.

"Будь ласка, припиніть заохочувати чоловіків бути більш жіночними. Ви всі нас вбиваєте і навіть не підозрюєте про це", "Мені подобається ця ідея, вона дуже мила, але я не можу знайти її нормальною, скоріше, це відштовхує чоловіка від фарбування або прикрашання своїх нігтів". Але кожному своє. Просто на мій погляд це виглядає дивно для нормального гетеросексуала", "Покажи мені його нігті, запитай: "Тобі подобається мій новий дизайн?" Як і тварини, усі мають свої відмінності й не намагаються бути схожими одне на одного. То чому ж тепер ми всі маємо робити одне й те саме? Наприклад, чи можуть певні речі бути тільки для нас, дівчаток/жінок, чи ми всі в кінцевому підсумку [будемо] однаковими?", "Я не бачу в цьому нічого чоловічого. Чоловікам не слід робити нічого з цього. Достатньо чистих рук і невеликої кількості прозорого лаку. У всьому цьому немає потреби, тому що чоловіки використовують свої руки для роботи, а не для того, щоб виставляти напоказ", "Дуже унісекс. Мене не хвилює, що хлопці фарбують нігті, це все самовираження", — пишуть у коментарях після перегляду.

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