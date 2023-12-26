Кетрін Зета-Джонс поділилася кадром родини в повному складі (фото)

Майкл Дуглас та його кохана з дітьми прибули напередодні до Індії.

54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала різдвяне фото з чоловіком та двома їхніми дітьми. Знімок зірка екрану опублікувала в Instagram.

Американський актор Майкл Дуглас, 79, з дружиною, сином Діланом, 23, та донькою Керіс, 20, зустрів Різдво 2023 в Індії. На фото мама двох дітей постала в білому топі, штанах та сорочці. До образу вона додала капелюх та сонцезахисні окуляри. Тим часом Майкл Дуглас приміряв білу сорочку без рукавів та темні штани. Він також прикрив очі темними окулярами та одягнув кепку.

Єдина донька актора постала у світлому топі та чорних штанах. А Ділан приміряв образ у темних відтінках.

"Ми родина", — залишила акторка такий напис біля фото з близькими.

Кетрін Зета-Джонс з Майклом Дугласом та дітьми Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Зірка фільму "Маска Зорро" та батько її дітей одружилися у 2000 році. Тоді ж народився їхній спадкоємець Ділан, а через три роки на світ зʼявилася донька Керіс. До цього Дуглас був у шлюбі з кінопродюсеркою Діандрою Люкер, яка народила йому сина Кемерона.

Кетрін Зета-Джонс з Майклом Дугласом Фото: Getty Images

Нагадаємо, 20-річна донька Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс Керіс показала фото з відпочинку.

Також Фокус писав про 45-річчя первістка Майкла Дугласа Кемерона.