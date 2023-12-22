Донька Кетрін Зети-Джонс здивувала "хорошою генетикою" (фото)

У Керіс також є старший брат Ділан, який народився у 2000 році.

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20-річна Керіс Зета Дуглас показала нові знімки з відпочинку. Фото донька Кетрін Зети-Джонс, 54, та Майкла Дугласа, 79, поділилася в Instagram.

Спадкоємиця знаменитої акторської пари позувала в коричневому купальнику з розпущеним волоссям, яке кучерями спадало їй на плечі. У підписі до каруселі фото Керіс залишила лише емодзі у вигляді кокоса та мавпочки.

"Люблю тебе, люба", — прокоментувала знімки Кетрін Зета-Джонс.

Керіс Зета Дуглас

"Ви виглядаєте неймовірно", "Буквально красиво", "Приголомшлива, красива, розкішна жінка, як і її мати", "хороша генетика", — реагують на нові кадри Керіс її підписники.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас одружилися у 2000 році. Тоді ж народився їхній первісток Ділан. Через кілька років на світ зʼявилася донька Керіс. Також у Дугласа є син Кемерон від союзу з Діандрою Люкер.

Британська акторка має хороші стосунки з первістком свого чоловіка, попри скандальний розрив американського актора з мамою Кемерона у 2000 році.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс із сином Діланом Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс з гумором привітала пасинка з днем народження.

Також Фокус писав про розкішну сукню Кетрін Зети-Джонс під час індійського кінофестивалю.