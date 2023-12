Помер Камар де лос Рейєс, актор, який зіграв харизматичного лиходія в Call Of Duty

Акторові, який прославився роллю лиходія Рауля Менендеса в популярній серії ігор, було 56 років.

Помер Камар де лос Рейєс, зірка серіалів "Одне життя, щоб жити" і "Сонна лощина", а також виконавець ролі лиходія Рауля Менендеса в популярній серії ігор Call Of Duty. Актор довгий час страждав від раку. Про його смерть повідомила його родина. Про це пише CBS news.

Актор помер у Лос-Анджелесі напередодні Різдва після нетривалої боротьби з раком. Залишається незрозумілим, з яким типом раку боровся Камар і навіть коли його було діагностовано, оскільки, схоже, ці подробиці трималися в таємниці.

Камар де лос Рейєс Фото: Getty Images

Уродженець Пуерто-Ріко прославився насамперед роллю Антоніо Веги в серіалі ABC "Одне життя, щоб жити". Він знімався з 1995 по 1998 рр. А потім повернувся 2000 року і знімався 13 років.

Також він з'являвся в таких популярних детективних серіалах, як "Закон і порядок", "Швидка допомога", "C.S.I.: Майамі", "Касл" і багатьох інших.

Але зенітом його слави стала роль харизматичного лиходія Рауля Менендеса в популярній серії ігор Call Of Duty.

Рауль Менендес у грі Call of Duty: Black Ops II Фото: Скриншот

Менендеса Камар грав у кількох різних іграх, включно з Call of Duty: Black Ops II 2012 року, Call of Duty: Black Ops 4 2018 року, Call of Duty: Mobile 2019 року і Call of Duty: Vanguard 2021 року.

Його персонажем був нікарагуанський торговець зброєю і терорист, який мав крайню ненависть до США.

Трейлер Call of Duty: Black Ops II

Камар називав цю роботу "дивовижним досвідом".

В актора залишилася дружина Шеррі Саум і сини-близнюки. А також син Кейлен від попередніх стосунків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про смерть українського актора Романа Новака. Зірка "Молодого театру" загинув у ДТП.