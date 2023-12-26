Стало відомо, що принц Вільям міг подарувати Кейт Міддлтон на Різдво

Попри те, що в королівській родині зазвичай дарують "химерні" подарунки на свята, принц та принцеса Уельські обирають практичніші варіанти.

Стало відомо, що принц Вільям зазвичай дарує Кейт Міддлтон на Різдво. Про це пише Express.

Колишній дворецький короля Чарльза Грант Гаррольд вважає, що принцеса Уельська, швидше за все, отримала від свого чоловіка новий годинник або ювелірні прикраси в цей святковий сезон.

Виявилося, що різдвяні подарунки королівської родини одне одному "завжди жартівливі" та "трішки веселі". Наприклад, Меган Маркл дарувала принцу Гаррі ялинкову іграшку у вигляді королеви Єлизавети ІІ.

"Але з Вільямом і Кейт я впевнений, що вони подарують одне одному щось приємне, що їм сподобається. Ймовірно, Кейт отримає від Вільяма годинник або якісь ювелірні вироби", — вважає Гаррольд.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Принцесу Уельську часто помічають з її улюбленим круглим годинником Ballon Bleu de Cartier, який вона отримала у 2014 році. Аксесуар продається за ціною понад 5000 доларів, що означає, що будь-який новий годинник, подарований її чоловіком, ймовірно, матиме таку ж вартість.

Ballon Bleu de Cartier

"Різдво — це час, коли королівська родина збирається разом. Це час піклуватися і бути поруч одне з одним", – додав колишній дворецький.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Напередодні Різдва родина збирається, щоб роздати подарунки, перш ніж поласувати чаєм. Згодом вони відвідують церковну службу в церкві Святої Марії Магдалини в маєтку Сандрінгем.

Нагадаємо, у чому секрет щасливих стосунків принца та принцеси Уельських.

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