Каньє Вест уперше вибачився перед євреями

Раніше репер дозволяв собі скандальні антисемітські висловлювання і демонстрував неповагу до євреїв.

46-річний американський репер Каньє Вест, який оскандалився своїми антисемітськими висловами і втратив через це низку вигідних контрактів з модними брендами, раптово вирішив покаятися і на своїй сторінці в Instagram опублікував послання на івриті, адресоване євреям, у якому попросив вибачення за минулі витівки.

"Я щиро перепрошую перед єврейською громадою за будь-який ненавмисний спалах гніву, викликаний моїми словами або діями. У мене не було наміру завдати болю або принизити, і я глибоко шкодую про будь-який біль, який я міг заподіяти. Я маю намір почати із себе і винести уроки з цього досвіду, щоб забезпечити більшу чутливість і розуміння Більшого в майбутньому. Ваше прощення важливе для мене, і я маю намір виправити ситуацію і сприяти єдності", — ідеться в повідомленні.

Фото: kanyewest/instagram

За кілька годин до вибачень Веста ізраїльський боєць ММА Хаїм Гозалі заявив, що він відповідальний за розміщення імені репера Golddigger на ракеті ЦАХАЛу, що прямувала в сектор Гази. Ветеран ізраїльської армії опублікував у X фотографію снаряда, на якому було видно слова "Каньє Вест, що летить у Газу, Хаїм Гозалі" на ракеті.

"@kanyewest, ти не любиш нас, євреїв". Значить, ти нам теж не подобаєшся!!!" — підписав він пост.

Фото: Haim gozali/Х

Раніше він публікував аналогічну фотографію, на якій на ракеті ЦАХАЛу написані імена Хабіба Нурмагомедова, Іслама Махачева, Хамзата Чімаєва і Белала Мухаммада. Усі ці четверо бойовиків є мусульманами і заявили про свою підтримку Палестини.

У грудні Веста звинуватили в черговій антисемітській тираді під час заходу в Лас-Вегасі, а також у використанні подібних виразів у його останньому треку Vultures.

Каньє заявив, що "всі багаті придурки" в кімнаті тримають своїх дітей у "сіоністських школах", і що 10-річна донька Норт знищила дивани у своєму домі, щоб вона могла приєднатися до нього в турне.

"Нас 60 мільйонів в Америці, 60 мільйонів євреїв у світі. 50 відсотків наших смертей — це аборти, 25 відсотків із нас потрапляють до в'язниці... підніміть руку, якщо ви коли-небудь робили аборт. Якби ми були в єврейському домі... кожна мати підняла б руки. А хто будуватиме лікарні? Він сіоніст, Трамп. Це те, що я намагався вам сказати. Господи Ісусе, Гітлер, ви, третя сторона, спонсоруйте це! Вони не можуть мене зачепити, тому що мене покриває Бог. Мені плювати на життя і смерть, мене відвідують мої діти. До біса Balenciaga", — такою тирадою вибухнув репер під час концерту в Лас-Вегасі.

Вест також розкритикував школу, яку відвідують його діти, і сказав: "Норт розірвала чортові дивани в будинку", щоб мати можливість подорожувати зі своїм батьком у його поїздці.

За кілька днів до цього виступу Каньє оскандалився тим, що вийшов на сцену в капюшоні в стилі Ку-клукс-клану. Він одягнув його, коли разом зі співавтором альбому Тай Долла Сайном виконував скандальний трек Vultures, у якому є образливі слова про єврейську жінку.

"Як я антисеміт?" Я щойно тр*хнув єврейську с*ку", — читав Вест зі сцени.

Є також зазнав критики за те, що на Тижні моди в Парижі одягнув футболку з написом "White Lives Matter" і представив моделей у такому ж дизайні. 2020 року тодішня дружина Є, Кім Кардаш'ян, заявила, що в репера біполярний розлад — психічне захворювання, що спричиняє різкі перепади настрою.

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