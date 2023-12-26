Актор "Корони" розкрив причину конфлікту з принцом Гаррі

Домінік Вест навіть не зміг запитати пораду в Гаррі щодо виконання ролі його батька.

54-річний британський актор Домінік Вест і принц Гаррі, 39, більше не спілкуються — і актор розкрив причину. Про це пише US Weekly.

"Ми начебто [втратили зв’язок, тому що] я сказав занадто багато на пресконференції, і тому ми не розмовляли після цього", — пояснив виконавець ролі короля Чарльза в серіалі "Корона".

Вест пояснив, що їхній конфлікт стався через рік після того, як вони повернулися з благодійної акції Walking With the Wounded у 2013 році — подорожі Антарктидою з пораненими ветеранами.

Домінік Вест

Хоча актор не уточнив подробиць, він, схоже, посилався на свої коментарі на пресконференції у 2014 році.

"[Гаррі] був частиною команди", — сказав тоді актор.

"Здається, він спеціалізувався на будівництві вбиралень. Він побудував цю неймовірну зубчасту структуру з блоків, щоб захистити від вітру, і в ній навіть був тримач [туалетного] рулону".

Згадуючи свої минулі коментарі, актор додав: "Мені здається, мене запитали, що ми зробили".

Принц Гаррі Фото: Getty

"[І] що ми зробили, щоб відсвяткувати, коли приїхали туди, і [я], мабуть, сказав забагато", — продовжив Вест.

Британський актор, який брав участь у "Короні" з 5 сезону, також пояснив, що їхня дружба припинилася "понад 10 років тому", і він не міг запитати у принца Гаррі поради щодо ролі його батька.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл вирушили на передріздвяний відпочинок у Коста-Ріку.

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