Принц Гаррі та Меган Маркл вирушили на курорти Коста-Рики у відпустку

Пара була помічена відпочиваючою зі своїми дітьми Арчі та Лілібет. І вони явно не приїдуть до Великої Британії на Різдво.

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Принц Гаррі та Меган Маркл вже точно не з'являться в Сандрінгемі на сімейному святі, адже вирушили на сімейний відпочинок до Коста-Рики зі своїми двома дітьми, щоб насолодитися райськими пісками і приголомшливими тропічними лісами. Про це пише Daily Mail.

Пару помітили на прогулянці серед дерев і катанні на баггі для гольфу, яка прибула в популярне місце відпочинку 14 грудня.

Пара, мабуть, провела більшу частину відпустки, відпочиваючи на мальовничому Плайя-Каррільйо і місцевих пляжах провінції Гуанакасте, відомих своїм ідеальним піском і курортами світового класу.

Меган можна було побачити у великому солом'яному капелюсі, чорній сукні та білих кросівках, коли вона несла через ліс доньку пари, дворічну Лілібет.

Меган Маркл і принц Гаррі з дітьми в Коста-Ріці

На іншому зображенні Гаррі та Меган сиділи в зеленому баггі для гольфу, а після чотирирічний Арчі грав зі своїм батьком у пальмовому гаю.

Пара пішла по стопах зірок першої величини, таких як суперзірка Шакіра, комік Кевін Гарт і актриса Джейн Сеймур, які нещодавно відвідали цю мальовничу країну.

Меган Маркл і принц Гаррі з дітьми в Коста-Ріці

Втеча Гаррі та Меган на зимове сонце відбулася на тлі повідомлень, що пара не буде присутня на королівському Різдві в Сандрінгемі цього року, натомість очікують, що вони залишаться у США зі своїми дітьми.

Замість цього до старших членів королівської сім'ї приєднаються родичі королеви Камілли, включно з її дітьми, онуками та сестрою.

Очікувана відсутність Гаррі та Меган послідувала за нещодавніми надіями на потепління у відносинах між королем Чарльзом і його молодшим сином.

Повідомляється, що Сассекси навіть заявили, що приймуть запрошення в Сандрінгем на це Різдво.

Але після виходу в світ скандальної книжки Оміда Скобі, стало зрозуміло, що потепління у стосунках членів королівської сім'ї так і не настало.

Це не вперше, коли принц Гаррі та Меган Маркл вирушають у відпустку. Кілька місяців тому герцога і герцогиню Сассекських бачили, як вони прогулюються пліч-о-пліч островом Кануан у Сент-Вінсенті і Гренадінах після тижня, витраченого на просування проєктів у сфері психічного здоров'я в Нью-Йорку.

На фотографії, зробленій перехожим, видно, як пара виходить з магазину делікатесів на території яхт-клубу Sandy Lane і пристані для яхт у Глоссі-Бей.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл несподівано з'явилася в рекламній кампанії кавової компанії Clevr.

Маркл, яка з 2020 року є інвестором модного бренду вівсяного лате, фігурує в рекламі в масовці, в той час як генеральна директорка і співзасновниця Ханна Мендоса ходить по штаб-квартирі компанії і дякує команді за всю їхню важку роботу в 2023 році.